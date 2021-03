„Jsme na to prostě staří!“ poznamenává paní Terezia k potřebě chytrého telefonu s přenosem dat, bezdrátového připojení nebo generování PIN kódu. Jí i nemocnému na lůžko upoutanému manželovi Milanovi táhne na dvaaosmdesátý rok a jsou pamětníky války… takové, kde ví, odkud na ně co s rachotem letí.

Koronavirus jako tichá válka

„Koronavirus je jako tichá vojna, muž už leží několik let doma a ani jemu se nevyhnul,“ pokračuje seniorka. S tím, že onemocnění mají za sebou všichni příbuzní s výjimkou rodiny dcery Táni žijící v obci Rychaltice jižně od Ostravy. Naději vidí zatím pouze ve vakcíně; tu má už v obou dávkách aplikovanou právě paní Terezia.

„Jen mi lehce trnula ruka,“ komentuje své zkušenosti s očkováním. Tedy spíše jeho fyzickou stránkou. Agendu předcházející injekcím na Státním zdravotním ústavu Ostrava chtě nechtě přepouští dceři Dáši či vnučce Janě. Mladším ročníkům trvá počítačová registrace do systému na její jméno ostatně taky poněkud dlouho.

Bezradným pomáhá radnice

„Takových je,“ uvádí k bezradným seniorům 80+ Olga Kociňáková z kulturního zařízení K-Trio v Hrabůvce. Sedí totiž u telefonní linky zřízené obvodem Jih na pomoc této věkové skupině v souvislosti s přihlašováním na očkování. Denně komunikuje s pěti až šesti, kteří si jinak nedokážou vakcínu na čínskou nákazu zařídit.

Manželé v kategorií seniorů 80+ z Ostravy-Hrabůvky, paní Terezia je po obou vakcínách, ale pan Milan má zatím smůlu.Zdroj: Deník / Radek Luksza

„Jednáme s nimi dvakrát a trvá to týden až čtrnáct dnů,“ vysvětluje paní Olga. Senioři nejčastěji nejsou schopni najít v telefonech PIN kódy, některé si tak postupně zve do kanceláře. Drtivá většina má přístup k chytrým mobilům alespoň u příbuzných, jež jim pomáhají. V jednom případě paní Olga registruje i přes své číslo.

Ale imobilní mají zatím smůlu

Co však nemají vyřešeno ani Endryášovi, je očkování pana Milana neopouštějícího jejich sídlištní byt. Na injekce by ho museli dovézt jako „ležáka“. „Tohle by měla být záležitost obvodního lékaře, ale ti stále nemají pokyny ani vakcíny. Čekáme, kdy začne vláda myslet i na lidi jako je děda,“ nechává se slyšet vnučka Jana.

Sdružení praktických lékařů ČR vzkazuje, že o možných potížích s vakcinací imobilních, co nemohou do očkovacích center, se dobře ví. Stejně jako o nevhodnosti současných látek (Moderna či Pfizer/BioNTech) k „domácímu“ použití. Tudíž se čeká na vhodnější, lépe skladovatelné (AstraZeneca a Johnson & Johnson).

„Praktičtí lékaři jsou připraveni zahájit očkování, jakmile ty vakcíny dostanou,“ potvrzuje MUDr. Jana Uhrová za sdružení. Čeká na to, jak dodává, mnoho hlavně starších a obtížně se pohybujících lidí. Pro které je návštěva v nedaleké ordinaci u známého praktika jak vhodnější, tak jednodušší, než e-registrace a dojíždění.