"Paní hlavní hygienička vyřešila situace v Ostravě z mého pohledu dobře, nepodlehla tlaku hejtmana a tehdejší vlády a dělala to, co si myslela, že je odborně správně. Já jí chci dát maximum možností k tomu, aby stejným způsobem se postavila k řešení pandemie v České republice. Pokud dokáže řídit krajské hygieny a dokáže být stejně tvrdá jako byla v rámci Ostravy, pak je to výborná hlavní hygienička," řekl novinářům.

Hygienici v Moravskoslezském kraji loni v létě rozhodli s okamžitou platností o zavedení přísných opatření, přičemž za to čelili kritice ze strany vedení kraje i ministerstva. Zrušili tak v průběhu například NeFestival, který měl v omezené míře nahradit Colours of Ostrava.

Už v názoru na pokračování nouzového stavu byla ale Svrčinová tvrdší než nový ministr a jeho vláda. V České televizi minulý týden před prvním jednáním vlády uvedla, že bude navrhovat jeho prodloužení po 25. prosinci a zmínila rizika spojená s koronavirovou variantou omikron.

Válek v rozhovoru před svým nástupem uvedl, že by chtěl vytvořit na ministerstvu samostatný úsek zaměřený na podporu zdraví. Připustil tehdy, že agendě výživy by se mohla věnovat právě Svrčinová, protože má v této oblasti zkušenosti. V letech 2009 až 2015 působila na Generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise.

Lidé v Moravskoslezském kraji mají jméno Pavly Svrčinové spojeno také s loňskou letní situací, kdy v červenci pro „nepochopení“ s exministrem Adamem Vojtěchem, se i pod ní třáslo křeslo – VÍCE ZDE

Byla totiž jednou z hlavních aktérek "kauzy" nově přijatých bezpečnostních opatření v Moravskoslezském kraji, která začala platit doslova z „hodiny na hodinu“ a vyvolala tím vlnu nevole.

"Byla chyba na mé straně, že to (zavádění omezení) bylo rychlé. Vždycky jsme ale byli učeni rychle a efektivně zasáhnout. Vzala jsem si z toho poučení. Myslím, že každá chyba by měla vést k tomu, že člověk má nějakou sebereflexi," podotkla Svrčinová. Dodala, že s obdobnou situací, jako je nynější pandemie covidu-19, se dosud nikdo z hygieniků nepotkal. "V tom zatížení a stresu jsme stále jenom lidé, nejsme stroje nebo roboti," uvedla.

Rozhodnutí moravskoslezských hygieniků zaskočilo také organizátory festivalů a dalších akcí v Moravskoslezském kraji. Ti mluvili dokonce o vraždě kultury v přímém přenosu. Exministr zdravotnictví Adam Vojtěch se později obyvatelům Moravskoslezského kraje omluvil.

