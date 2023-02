Jak upozornila mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková, i zvířata totiž mají své specifické namlouvací taktiky a „fígle" a není vždy samozřejmé, že kterákoli samice si bude „rozumět“ s kterýmkoli samcem. U různých druhů se tedy musí samečci mnohdy pěkně otáčet, aby samičku zaujali.

Valentýn v Zoo Ostrava:

„Při chovu zvířat musíme všechny tyto aspekty dobře znát a respektovat, protože zejména v případě ohrožených druhů je velmi důležité, aby se zvířata v zoo rozmnožovala a odchovávala potomky,“ řekla Nováková.

Ne všechny zvířecí projevy, které se člověku mohou zdát jako „milostné“, jimi skutečně jsou.

„Občas se stává, že lidé vyhodnotí chování zvířat jinak, než co doopravdy znamená. Příkladů je mnoho, za všechny uvedu rybu jménem čichavec líbající, kterou mohou lidé vidět v akváriu při vstupu do restaurace Saola. Anglický název je Kissing Gourami. Český i anglický název odrážejí způsob, jakým tato ryba používá širokou tlamku, ať už při sběru potravy, nebo při vzájemných rituálních soubojích (viz foto). Pohyb tlamky vytváří dojem líbání a vzbuzuje zvláště u dětí velký zájem, ale s líbáním nijak nesouvisí,“ vysvětlila mluvčí ostravské zoo.

Nové přírůstky na statku

Aktuálně v Zoo Ostrava lidem ukazují také nové přírůstky. Ve výběhu ovcí domácích valašek v ostravské zoologické zahradě se narodila první letošní jehňata. Zajímavostí je, že nejsou úplně bílá, jak je u tohoto plemene obvyklé, ale černostrakatá.

"Ovce domácí valaška je odolné plemeno a samice často rodí mláďata uprostřed zimy. Mláďata jsou velmi otužilá a od prvních dnů jsou schopna pobývat venku, a to i za poměrně nízkých teplot. V Zoo Ostrava v expozici Na statku jsou aktuálně k vidění dvě jehňata, beránek a ovečka," popsala mluvčí Nováková s tím, že v následujících týdnech očekávají porod i dalších samic, takže jehňat by mělo ve stádu ještě přibýt.

Beránek se narodil 2. února, ovečka 8. února. Zajímavé je, že obě mláďata jsou černostrakatá, což je u tohoto plemene neobvyklé. Valašky mají většinou bíle zbarvenou srst.

Den ptáků 1. dubna

Tematických prohlídek, jako byla ta sobotní, „valentýnská“ pořádá zoo během roku několik. Další tematická prohlídka proběhne na Den ptactva, který se v Zoo Ostrava uskuteční v sobotu 1. dubna. Prohlídku povede zkušený ornitolog pan Otakar Závalský, který účastníkům přiblíží volně žijící ptáky.

„V tu dobu ještě nebudou listy na stromech, takže bude příležitost mnohé obyvatele Velkého ostravského lesa i zahlédnout. Představí také různé typy hnízdních budky, které dutinovým ptákům nahrazují hnízdní dutiny ve starých stromech. Celkem jich v areálu zoo visí více než 300,“ přiblížila Nováková.

Prázdniny v zoo

Zoologická zahrada v Ostravě je připravena na návštěvníky, kteří dorazí během jarních prázdnin, které běží už druhý týden. I teď na sklonku zimy je tam už co vidět. Řada druhů zvířat pobývá ve venkovních výbězích, a to i teplomilnější druhy, byť tyto jen krátce, ostatní jsou pak k vidění ve vyhřívaných pavilonech.

Po celou dobu trvání jarních prázdnin všech okresů v kraji, tedy až do 17. března, bude vždy od pondělí do pátku mezi 12. a 14. hodinou pro veřejnost mimořádně otevřeno výukové centrum zoo.

„Zájemci zde mohou prohlédnout bohatou sbírku preparátů - vycpanin, lebek, zubů - a modelů, které pracovníci zoo využívají při výukových programech pro školy a dalších vzdělávacích aktivitách. K vidění je zde např. kostra želvy či užovky, obratel keporkaka, dále preparáty exotických zvířat i zástupců naší fauny, např. ptáků přilétajících na krmítka, největšího pěvce světa a řadu dalších. Výukové centrum najdou návštěvníci v blízkosti pavilonů Tanganika a Malá Amazonie,“ řekla mluvčí Zoo Ostrava a připomněla, že stále platí mimosezónní zlevněné vstupné.