Adventní trhy v centru Ostravy sice musely být zrušeny, nicméně vánoční kluziště (do 2. ledna) a ruské kolo (do 6. ledna) nadále zůstávají v provozu. Obě atrakce jsou návštěvníkům přístupné každý den od 10 do 20 hodin, pouze na Štědrý den a Silvestra ve zkráceném čase do 12 hodin.

Vánoční kluziště je zdarma (zpoplatněná je pouze půjčovna, brusírna a šatna), jízda na ruském kole Luna – Parku Josef Kamenicky stojí 50 korun pro děti do 140 centimetrů, pro vyšší a dospělé 100 korun. Za bruslením se na Štědrý den mohou zájemci vydat i do Skalka Family Parku ve Vřesině, kde bude připravené hezky namrazené kluziště. Bruslit se bude od 10 do 14 hodin.

Velký dar pro Ostravu zazářil v jiném světle. Autor nápadu chtěl vzbudit emoce

A jaké by to byly Vánoce, kdyby se děti za svými pohádkovými hrdiny nemohly vydat osobně. Tuto možnost nabízí už pár měsíců Svět techniky v Dolních Vítkovicích. Výstava je přístupná každý den, pouze 24. a 25. prosince jsou brány Světa techniky zavřené. Dospělí za 90 korun a děti za 70 korun se mohou na vlastní oči přesvědčit, jak jednotlivé večerníčky vznikají, vyzkoušet si některé známé kostýmy, prohlédnout si pohádková obydlí, ale třeba i zkusit dabovat, prohlédnout si žebříček nejoblíbenějších večerníčků a mnoho dalšího.

Za zvířátky i na betlémy

Mnohé z večerníčků mají zvířecí hrdiny a i za nimi se během Vánoc mohou lidé vydat do Zoo Ostrava. Od 24. do 26. prosince bude zoologická zahrada otevřena od 9 do 16 hodin, přičemž pokladny a pavilony se zavřou o hodinu dřív. A jedno vánoční poselství na závěr – děti do 15 let mají vstup po všechny tři dny zdarma.

A zatímco například na Černé louce jsou kvůli covidu všechny akce až do konce roku zrušeny, na Slezskoostravském hradě mohou lidé navštívit oblíbenou výstavu Betlémy, zvyky, tradice.

OBRAZEM: Nádhera jako z pohádky. Takto září vánoční dům v Třanovicích

Na Štědrý den a Silvestra od 9 do 14 hodin (v ostatní dny až do 19 hodin) mohou lidé nahlédnout, jak se v dávné historii slavily lidové Vánoce v chalupě a jak je slavili měšťané.

„Zajímavý je rozdíl nejen v aranži vánočních stolů, výzdobou interiéru a exteriéru, ale i ve stromečcích,“ láká na výstavu ředitelka spoluorganizátora – Ostravského muzea – Jiřina Kábrtová s tím, že lidé uvidí i zvyky a obyčeje, které dříve bývaly zcela běžné. Základem výstavy jsou také nejrůznější betlémy a dobové snímky vánoční Ostravy.