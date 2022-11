Ostravské Vánoce, jak zní oficiální název akce, odstartují v centru města na konci listopadu, konkrétně 26. listopadu, a potrvají do 1. ledna příštího roku.

O ohňostroj v Hrabůvce lidé letos nepřijdou. Zářit bude i náměstí Ostrava-Jih

Pestrý program se tentokrát uskuteční hned na pěti scénách, návštěvníci se mohou mimo jiné těšit na oblíbené vánoční kluziště či vyhlídkové kolo. To bude mít letos poprvé k dispozici také bezbariérovou kabinu pro přepravu cestujících s omezenou mobilitou.

Živý strom

Masarykovo náměstí ozdobí živý strom. Do finálního výběru se dostaly hned dva – jeden chce darovat soukromá osoba, druhý Ostravské městské lesy. O tom, který z nich to bude, není zatím rozhodnuto. „Posuzují se všechny parametry,“ uvedla manažerka Ostravských Vánoc Pavlína Merendová.

Organizátoři řeší způsob nasvícení lesního velikána. „Aby to byly co nejúspornější LED žárovky,“ řekla Merendová. Kvůli drahým energiím bude zřejmě osvětlení stromu na noc vypnuto. Zda to bude od 22. hodiny, nebo až od půlnoci, není zatím jasné.

Desítky asistentů, strážníků i revizoři, DPO chystá masivní zátah na neplatiče

Hlavní scéna bude tradičně umístěna na Masarykově náměstí, kde má probíhat většina kulturního programu. Zároveň zde návštěvníci najdou oblíbené stánky s gastro sortimentem i dárkovým zbožím.

Vánoční kluziště

Vánoční kluziště vyroste na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Program pro rodiny s dětmi pak ovládne Jiráskovo náměstí a pozadu nezůstane ani Prokešovo náměstí, kde vznikne takzvaná Umělecká scéna. Novinkou letošního ročníku bude Řemeslná scéna v Husově sadu.

Chybět nebude ani vánoční dílo nazvané Velký dar – úhel pohledu, které se během loňských Vánoc stalo dominantou Prokešova náměstí před ostravským magistrátem. Velký dar měl u kolemjdoucích navodit atmosféru dětství, kdy se člověku jeví vše obrovské. Mezi obyvateli Ostravy dílo vzbudilo velké emoce, často negativní.

O posledních věcech člověka. Krematorium v Ostravě pořádalo Den otevřených dveří

„Stejně jako vloni počítáme s tím, že emoce budou opět pozitivní i negativní. Ale nemyslíme si, že to bude v takové míře, jako vloni,“ doplnila Merendová.

Ohňostroje

Na letošních Vánocích nebudou šetřit ani jednotlivé městské obvody. Nejlidnatější ostravská část Jih vánoční výzdobu dokonce rozšířila. Po roční přestávce se do obvodu Ostrava-Jih vrací i ohňostroj - více zde.

Ohňostroj bude tradičně k vidění i ve Slezské Ostravě. Pravidelně se koná úderem silvestrovské půlnoci u zdejší radnice.

OBRAZEM: Na jídlo v Ostravě se stály fronty, Extreme food festival přilákal davy