Letošní Vánoce stráví Věra Chalotová u známých. Bude to pro ni po letech nezvyk, protože poslední dva roky strávila svátky v Domově Kamenec.

„Máme to tady perfektní, opravdu! Ve velkém sále máme krásný stromeček, kuchařky nám navaří úplně jako doma. Na štědrovečerní večeři míváme hrachovou polévku a rybu na čtyři způsoby, podle přání. A v poledne krupici na tu se vždy těším,“ říká, plná nadšení, Věra Chalotová a popisuje další vánoční zvyky v domově.

„Koledy tady jedou od rána pořád, pořád, pořád. Máme tady rozhlas, takže nám je pustí na pokoji. Kvůli věřícím k nám chodí i pan farář na vánoční mši. Kdo má zájem, hromadně peče cukroví. Každý si zde najde to své,“ povídá usměvavá Věrka a řeč zavádí na příjemnou štědrovečerní sešlost na pokojích, neodmyslitelně spojenou se štamprlí.

HRAJE PÉTANQUE

Letos si však užije „rodinnější“ Štědrý večer u známých, kteří ji na jeden den z domova vyzvednou. „V minulých letech jsem tady trávila Štědrý večer s pánem, kterého jsem si tu našla, ale letos mi zemřel, tak půjdu ke známým. A na Vánoce se těším. Doufám, že nějaký dáreček dostanu!“ říká vitální seniorka, obratem ale už vážněji dodává: „Chtěla bych hlavně zdraví, nic víc.“

To jí prozatím v pětaosmdesáti letech slouží na výbornou. Ne nadarmo je v podstatě reprezentantka domova v pétanque. „Ten je z letošního turnaje v porubské Slunečnici,“ ukazuje na pohár na svém nočním stolku. „Malá skupina nás jezdí po soutěžích mezi domovy, a to i do Polska nebo na Slovensko,“ vysvětluje, jak tráví svůj čas.

SLEDUJE FOTBAL

Ten věnuje také fotbalu! Deka v barvách Manchester United a polštář s emblémem londýnské Chelsea na její posteli neleží náhodou.

„Někdy se na fotbal dívám. Přeju Manchesteru!“ vypráví znale. „Můj manžel fotbalu neholdoval, ale pán, kterého jsem si tady potom našla, byl fotbalově velmi založený fandil Chelsea. Tak jsem se s ním naučila dívat,“ říká k netradiční dámské zálibě.

Letos už se vypravila i na vánoční trhy na Masarykovo náměstí, odkud to měla jen kousek do nové prodejny ke svým milovaným tvarůžkům, ráda si povídá s Ježíškovými vnoučaty, která do domova chodí, a vždy zůstává veselá!

„Jsem ráda s lidmi, mám kolem sebe ráda společnost,“ vysvětluje a podotýká, že ve stejném duchu hodlá v domově strávit i silvestra.