Pokud ještě nemáte vánoční program pro děti, možná vás potěší nabídka ostravské zoologické zahrady. Ta bude mít otevřeno i během svátků a pro děti připravila dárek v podobě volného vstupu. Využít ho mohou malí návštěvníci až do 15 let během Štědrého dne i obou vánočních svátků.

Vánoce v Zoo Ostrava. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Na Štědrý den je zoo otevřena jako kterýkoli jiný zimní den, tedy od 9 do 16 hodin. Vstup do areálu bude možný do 15 hodin, poté se uzavírají pokladny. Do 15 hodin budou otevřené také pavilony. Návštěvníci se mohou těšit i na tradiční štědrodenní komentované setkání u vybraných druhů zvířat.

Restaurace Saola nabídne na Štědrý den nepostícím se návštěvníkům vánoční menu: hrachovou polévku, houbového kubu, rybí filé, žemlovku s tvarohem a jablky nebo vánoční štrúdl. Pokud si lidé navíc u stánku Saola koupí nápoj, přispějí na chov zvířat v ostravské zoo.

Semínka do krmítek

Zájemci mohou na Štědrý den i v průběhu celé zimy nadělit volně žijícím ptákům. Do krmítek, kterých je po zoo nainstalováno několik, mohou nasypat s sebou přinesené krmení, například slunečnicová a další semínka, případně umístit lojovou kouli - nejlépe bez plastové síťky, která se může stát pro ptáky pastí. Vhodné ptačí krmení je k dispozici zdarma na požádání u vstupu do zoo.

Návštěva tropů

Během vánočních prázdnin mohou lidé zavítat i do pěstebních skleníků v botanickém zázemí zoo, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. Zájemci se mohou těšit na pestrou kolekci užitkových rostlin z celého světa – ananasy, různé druhy citrusů, banánovníky nebo rozličné koření.

Prohlídky budou probíhat 27., 28. a 29. prosince vždy v 11 hodin. Jsou zahrnuty v ceně vstupného do zoo a trvají zhruba 60 až 80 minut. „Z důvodu omezené kapacity doporučujeme rezervaci předem prostřednictvím on-line systému, nebo v den návštěvy přímo na vrátnici zoo. Sraz zájemců je u výběhu plameňáků, kde si skupinu vyzvedne průvodce,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková.

Harmonogram štědrodenního komentovaného setkání:

- u pand v 10 hod. - u žralůčků v 11 hod. (pavilon Papua) - u šimpanzů ve 12 hod. (Pavilon evoluce) - u hrochů ve 14.15 hod. (pavilon Tanganika)

