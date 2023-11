/FOTOGALERIE/ Jelení rodina, medvědi, veverka, orel a sovy. Tyto i další atrakce jsou k vidění ve vánočním městečku, které vzniklo v Ostravě-Jihu. Nachází se v Lesní škole v Bělském lese.

Vánoční městečko, Bělský les, Ostrava. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Poprvé se rozzářilo tento týden. A hned se stalo velkou atrakcí.

Světelná show je k vidění vždy od 17 do 20 hodin. Vizuálně atraktivní ztvárnění potěší jak děti, tak dospělé. Hned u vstupu návštěvníky uvítají rozzářené komety.

FOTO: Náměstí Ostrava-Jih po setmění ožívá vánočními trhy a láká nejen na punč

Řada dalších motivů je spojena se zvířecí říší. Pohádkovou atmosféru navodí i průchozí houba, nechybí ani světelné saně, lavička nebo krmelec. Nezůstalo však pouze u světelných atrakcí. Pro příchozí je zajištěné i občerstvení.

OBRAZEM: Jak se vám teď líbí? Kontroverzní dílo v Ostravě zazářilo pod světly

Vstupné do městečka je dobrovolné, výtěžek podpoří činnost Záchranné stanice v Bartošovicích. Areál vánočního městečko bude otevřený do 15. ledna. Výjimkou jsou pouze vánoční svátky od 24. 12. do 26. 12., Silvestr a Nový rok.