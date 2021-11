Část ostravské veřejnosti nová umělecká instalace na Prokešově náměstí snad až pobouřila. Můžete přiblížit, jaká vedla cesta k její realizaci?

Jsem kurátor projektu, jenž vznikl na základě zadání města, které chtělo změnit formát a podobu vánočních intervencí na Prokešově náměstí. V minulých letech tam stával kužel z jakéhosi ohavného materiálu nazdoben světýlkami a představa města, za mě naprosto správná, byla taková, že by se tam místo něj umístila umělecká intervence, jejímž autorem by byl významný český umělec.

Erika Bornová řekla, že jste ji k zapojení se do výběrového řízení osobně vyzval…

Je to tak. Město se na mě obrátilo jako na kurátora a šéfa galerie současného umění coby jedné ze svých příspěvkových organizací. S takovým zadáním jsme neměli mnoho zkušeností a nebylo moc času, navrhl jsem proto několik umělců, kteří by se tohoto úkolu mohli zhostit, aby měl výsledek kvalitu a zvládli to. Oslovil jsem tedy Eriku Bornovou a Kurta Gebauera s tím, aby předložili dva koncepty, jak by intervence mohla vypadat, a ve spolupráci s vedením města se vybral návrh Eriky Bornové Velký dar – Úhel pohledu. A to pro tuto první realizaci s tím, že do budoucna by přicházelo v úvahu spolupracovat také s Kurtem. Moje představa je taková, že po tomto základním výstupu by na intervence do tohoto prostoru, který je mimochodem velmi komplikovaný, mohly být s předstihem vypisovány drobné soutěže.

Jak vnímáte negativní část ohlasů na toto velkoformátové dílo?

Myslím, že zejména ty negativní reakce odrážejí nastavení celé společnosti. Než se nad něčím zamyslím, mám tendenci říct, že je vše špatně, to je jedná rovina té věci. Druhá rovina je ta, že v hodnocení se možná promítá i politická animozita mluvčích a u některých lidí snad i elementární nepochopení určitých kvalit. To je ale v umění zcela běžné. Jde také o to, že média a veřejnost reagují nejvíce na negativní ohlasy.

Myslíte tedy, že kdyby naopak veřejnosti z umělecké instalace "spadla brada", tolik by se o ní nemluvilo?

Pozitivní reakce a akceptace věcí není tak sexy a nerezonuje ve veřejném prostoru. Ale to vnímám jako zcela přirozené a moc s tím nenaděláme. Koneckonců i samotný objekt s dárkem, saněmi a koulí měl za cíl neprovokovat, ale evidentně se nedaří ani to. Já si myslím, že objekt je divácky velmi vstřícný a také reakce dětí jsou dobré. Nevidím to tak, že by převažovaly negativní emoce. Záměr, provedení i celek se podle mě coby kurátora povedly. Jsem velmi spokojen a za výsledkem stojím! Nikde jinde v okolí takhle dominantní vánoční intervence s kvalitou a uměleckou zárukou není. Ostrava je najednou před ostatními městy. Oceňuju, že se město rozhodlo jít tímto směrem a dalo tomu šanci.