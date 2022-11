Na návěsu jej do Ostravy na centrální náměstí dovezly Ostravské městské lesy a zeleň ve středu kolem poledne a po pár desítkách minut už osamoceně stál uprostřed prstence tvořeného dřevěnými stánky. Je to jedenáctimetrový smrk omorika a pro potřeby Ostravských Vánoc jej věnoval soukromník ze Žermanic.

„Na pozemku už mu působil komplikace, ohrožoval jeho majetek a vzrůstal do rozvodné sítě elektrického napětí, majitel jej proto musel odstranit. Jsme velmi rádi, že jej nám nabídl,“ uvedla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Ostrava chystá Vánoce v centru. Bude mít smrk z Žermanic, začala montáž kluziště

Prostředí změnil smrk ani ne za tři hodiny. „S předstihem jsme vyřídili povolení kácení, protože stál v místě elektrického vedení. V 9.30 jsme jej začali uvazovat, uchopili jsme jej, podřezali a naložili, stejně probíhalo i jeho vyložení,“ popsal Martin Mati, vedoucí střediska údržby zeleně Ostravských městských lesů a zeleně. „Bylo třeba s ním jet velmi opatrně. Je to omorika, má užší korunu, takže při uchopení ve třech čtvrtinách výšky hrozí prasknutí. Minuty zpoždění nehrají roli, důležitá je preciznost,“ dodal Mati za Ostravské lesy, které po loňské premiéře věděly, co čekat, a tak už nenastaly například neočekávané průtahy z čerpáním vody z jámy.

V Ostravě všichni věří, že se nebude opakovat neštěstí z minulého roku, kdy strom praskl a po pouhém týdnu musel být vyměněn. „Loni jsme měli smrk ztepilý, který měl jiný růst, byl bohatší ve spodní i vrchní části. Letos je to smrk omorika, který má špičku užší a nižší širší těžiště, takže by na něj povětrnostní vlivy neměly tolik působit a nemělo by hrozit prasknutí větrem,“ popsala rozdíly mezi zhruba stejně velkými stromy PR manažerka Ostravských Vánoc Pavlína Merendová.

Vánoční trhy v Ostravě budou pestré, město na nich šetřit nebude

Vánoční strom bude opět každý den kontrolován. „Jsme připraveni reagovat, a kdyby se nedejbože stalo to, co loni, dokážeme jej během dvou dní odstrojit, odvézt a přivézt stromek nový,“ dodala Merendová. Strom se slavnostně rozsvítí v sobotu po 17. hodině, během čtvrtku a pátku bude nazdoben.