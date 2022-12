Ostatně, s hlasováním mají ve Dvorcích již své zkušenosti. V loňské anketě hledali podporu internetové komunity ze všech koutů České republiky i v zahraničí. Raději ani nespali a odložili všechny vánoční radovánky a povinnosti, jen aby do soutěže poslali víc hlasů než konkurenční Rýmařov. Do poslední chvíle to byl napínavý nerozhodný souboj. Rýmařov dal nakonec dohromady úctyhodných 29 tisíc hlasů, ale na porážku Dvorců to stejně nestačilo!

Klíčem k úspěchu je nádherný strom

Ve Dvorcích se ale najdou také skeptici, kteří doporučují nenakupovat pyrotechniku na oslavy předčasně. V soutěži je přece přihlášená také spousta nádherných stromečků z velkých lidnatých metropolí. Jenže práv;;;ě ta nejlidnatější z Ostravy zůstává prozatím hluboko za očekáváním.

FOTO: Náměstí Ostrava-Jih po setmění ožívá vánočními trhy a láká nejen na punč

Krásný strom je samozřejmě pro úspěch v této soutěži klíčový. Dvorečtí na ten svůj mohou být právem hrdí. Smrk před Obecním úřadem ve Dvorcích patří k nejkrásnějším v kraji bez ohledu na to, jak dopadne soutěž.

Na svůj vánoční stromek ale mohou být hrdí i právě na Ostravě-Jihu. Vyburcují se tedy Ostravané v anketě o nejhezčí strom kraje? Nebo se spokojí s pozicemi mimo medailové stupně? Do hry se totiž vložili i občané Rýmařova či Havířova.

Hlasovat lze každé 4 hodiny, z jednoho počítače lze tedy za den poslat maximálně šest hlasů.