„Ve výkonu trestu, na ubytovně i ve špitále po pádu ze šapitó,“ líčí své vzpomínky na prožité vánoční svátky. Ty letošní jsou podle něj nejen jaksi štědřejší, ale rozhodně lepší – vloni totiž ještě pobývá v base. Radek nyní patří ke klientele zařízení, jež provozuje Armáda Spásy v Ostravě – Hulvákách, využívá zde služeb denního centra i noclehárny.

Maricu, největší ostudu Ostravy-Poruby, zabednili. Vánoční dárek, děkují sousedé

Štědrý večer tráví vycházkou na haldu do Paskova s výhledem do okolí a mimo jiné i šachtu ve Staříči, kde svého času fárá na čelbě. „Devatenáct třináct jsem musel stíhat vlak, abych byl do osmi tady, jinak by mě nepustili dovnitř,“ uvádí v azylovém zařízení, které je v této době docela slušně zaplněné. Čtyřiadvacátého zde podávají i hrachovku.

Se spolunocležníky Polákem, Davidem a Dědkem posléze probírá na cimře „zážitky se života“, ve společném sociálním zařízení pere ponožky a ve vyhrazeném prostoru si dopřává cigarety (za kouření na pokoji je vyhazov). „Ráno to byl dáreček, v šest pětačtyřicet nás budili megafonem,“ šklebí se. Boží hod neboží hod, ráno se odtud odchází ven.

Erotické Vánoce? Havířovský sex-shop jede nonstop na tři směny, letí "hračky"

První vánoční svátek prožívá ve městě: Hrabůvka, Dubina, Přívoz. „Pětadvacátého jsem se dočkal řízků u máti i cukroví u ségry. Pod stromečkem zase ponožky,“ popisuje Radek. Tři minuty po sedmé hodině večerní chytá na opačném konci Ostravy autobus tak, ať je jako obvykle před osmou v noclehárně. V zimě tu provozují i noční azyl na židlích.

Štěpánský svátek je tentokrát pro bezdomovce krušný, zařízení na Hulvákách má v neděli zavřeno. Ostatně, tak jako obchodní centra s lavičkami i teplem. Venku navíc přituhuje. „Klepali jsme kosu, jen tak chodit po ulicích se nedalo, s kámošem jsme se ohřáli u máti a u známé,“ uvádí Radek. Šestadvacátého dochází i na kapříka, jen kosti mu vadí…