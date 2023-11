Oblíbený Punč bar je zpátky! Pizza Coloseum v Ostravě zpříjemňuje lidem advent

V Ostravě naplno vypukl předvánoční shon. Kdo by chtěl zažít i pohodu, může nejen při návštěvě adventních trhů zavítat do originálního Punč baru na terase restaurace Pizza Coloseum. Ta nabízí řadu poctivých punčů a svařáků, to vše navíc zabalila do krásných kulis.

Pizza Coloseum otevřela v Ostravě pro adventní čas speciální Punč bar! | Video: Deník/Petr Jiříček