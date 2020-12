„Byl jsem na trzích v Rakousku a tam je to běžné,“ porovnává Vlastimil Malý, jenž se chystá svézt s rodinou. Vyhlídková kola se přitom i v dalších městech i v našem regionu začínají stávat součástí vánočních trhů, v Ostravě je navíc rekordně velké – měří rovných dvaatřicet metrů a historické centrum je z něj vidět jako na dlani.

„Nechali jsme ho vyrobit speciálně pro tyto vánoční trhy, a pokud situace dopřeje, přivezeme ho i příští rok,“ říká ostravský vlastník Josef Kamenický ze společnosti Luna-park.com.pl.

Na náměstí vyhlídkové kolo dorazilo na třech návěsech a čtyři dny jej montovalo až osm dělníků. I proto Kamenického mrzí, že letošní trhy dopadly, jak dopadly. Přesto sám cítí, že i díky kolu je pomáhá zachraňovat…

„Je to složité… Bojujeme s různými vládními nařízeními, a přestože provoz omezený nemáme, právníci k nim musejí dělat stanoviska, jaká máme přijímat opatření – v jakém rozsahu mít provoz, jaká bezpečnostní opatření,“ konstatuje Kamenický.

Zájem lidí jej těší, vždyť oproti loňskému roku, které mělo patnáct metrů, je více než dvojnásobné. I díky Centru kultury a vzdělávání Moravské Ostravy a Přívozu a ostravskému magistrátu dokázal vše vyřídit tak, aby jej mohl provozovat až do 6. ledna. Tedy pokud se opět nezmění vládní nařízení.

„Mimo provoz musí být akorát během svátků, tedy 24., 25. a 26. prosince a také 1. ledna,“ oznamuje lidem s tím, že provozní doba je ve všední dny od 12 do 20 hodin a o víkendech od 10 do 20 hodin.

Připomeňte si také, jak vypadaly letošní fronty na punč a demonstrace při zahájení vánočních trhů:

Taková atmosféra vládla na vánočních trzích na začátku prosince během pracovních dnů:

V Ostravě se staví vánoční strom už přes devadesát let. Poprvé byl v Ostravě na Masarykově náměstí vztyčen takzvaný Strom republiky. Bylo to 27. listopadu 1925. Na ten den připadla první adventní neděle. Pod stromem se tehdy objevila kasička, do které se vybíraly peníze na ošacení a dárky pro opuštěné a chudobné děti - VÍCE ZDE.