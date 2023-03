/VIDEO, FOTO/ Desítky zadržených výrobců pervitinu, odhalené varny i pěstírny konopí. Tím vším se mohou pochlubit policisté z ostravského Toxi týmu. Jaké úspěchy si zatím na své konto připsali v letošním roce?

Zadržení výrobců drog, Ostrava | Video: se svolením Policie ČR

Jen za loňský rok zajistili bezmála sto pachatelů nejrůznějších drogových zločinů. Další úspěšné zásahy si na své konto připsali i v průběhu letoška. „S plným nasazením pracují na tom, aby odhalili, zadrželi, obvinili a pomohli dostat před soud co nejvíce drogových výrobců či dealerů, a tím citelně zasáhli do drogové distributorské sítě,“ pochválila kriminalisty Eva Michalíková z tiskového oddělení moravskoslezské policie.

Experti z Toxi týmu v některých případech spolupracují i se zásahovou a speciální pořádkovou jednotkou. Někteří z drogových zločinců totiž mohou mít zbraně. O dvou takových raziích nyní informovala policie.

Krutá smrt v Ostravě: Matka si na ruku nechala vytetovat datum vraždy své dcery

Přímo při nelegální výrobě drog se podařilo přistihnout skupinu, která v chatové oblasti v Ostravě-Svinově vyráběla pervitin. „Po násilném vstupu ve spolupráci se zásahovou jednotkou byli zadrženi tři muži ve věku 58, 43 a 41 let,“ řekla Michalíková. Při domovních prohlídkách policisté zajistili sto gramů právě vyráběného pervitinu, kompletní laboratoř, chemikálie a další látky. Kriminalisté našli také nelegálně drženou střelnou zbraň.

Vařiči používali lék Efedrina Arena. Vyrobili nejméně půl kilogramu pervitinu. Nejstarší z mužů je stíhán vazebně. Vznáší se nad ním hrozba až desetiletého vězení. Zbylí jsou stíháni na svobodě. Za mřížemi by mohli strávit až pět let. „Obvinění se ke svému jednání doznali a s kriminalisty spolupracovali,“ doplnila Michalíková.

Chuligáni Baníku se odvolávali na tradice, reakce soudu byla nekompromisní

Při dalším zásahu asistovala speciální pořádková jednotka. Ochránci zákona vnikli do rodinného domu v Markvartovicích, kde dva muži (26, 27 let) vyráběli pervitin. „Následovaly dvě domovní prohlídky. První v místě zadržení a druhá v místě bydliště jednoho z mužů v Ostravě-Petřkovicích. Mimo jiné bylo zajištěno 170 gramů směsi psychotropní látky pervitin ve fázi výroby, kompletní laboratoř, prekurzory a pomocné látky,“ řekla Michalíková.

Dvojice během několika měsíců vyrobila nejméně 300 gramů drogy. Mladší z mužů skončil ve vazbě. Hrozí mu až 10 let vězení. Jeho komplic je stíhán na svobodě. Za mřížemi by mohl strávit až pět let. „Oba obvinění s kriminalisty spolupracovali a ke svému jednání se doznali,“ uzavřela Michalíková.