Když se řekne Singer, většině lidí se jako první vybaví slavná firma vyrábějící šicí stroje. Je to ale také kmen včel, které se v těchto dnech objevily v přední části areálu nákupního centra Outlet Arena Moravia v Ostravě-Přívoze v blízkosti dálnice D1. Úly se včelami se nacházejí u reklamního totemu směrem k mostu přes řeku Odru.

Včelí úly v Outlet Arena Moravia, Ostrava. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Včely „obsadily“ plochu, v jejíž blízkosti se vloni pásly tři ovečky plemene Oxford Down, které zde působily jako ekologické sekačky. Letos je provozovatelé outletu nechali na mateřské farmě v Orlové-Lutyni. Kvůli budování dalšího z obchodů v této části outletu měli obavy, že by stavební hluk mohl ovce stresovat. S jejich návratem se však počítá příští rok.

A do té doby si na nové prostředí zvyknou i včely, které později čeká přemístění úlů. „Jde o dočasné umístění. V budoucnu počítáme s menším oplocením prostoru na travnaté ploše v této části areálu, který nebude přístupný veřejnosti. Sem se pak vrátí také ovečky,“ uvedla Jiřina Kmenta z Outlet Arena Moravia.

V současné době je v outletu 25 včelstev. Jedná se o kmen včel Singer, který je ideální do dobrých a mírných podmínek s dostupnou snůškou. Dokáže vyprodukovat velké množství medu. Včelstva kmene Singer jsou hojná, včely jsou velmi mírné.

„Umístění včel do areálu našeho outletu je další z aktivit, které využívají velké výhody našeho centra, a to zasazení do přírodní scenérie na břehu řeky Odry i množství přírodních prvků, se kterými pracujeme přímo v areálu centra,“ řekla Kmenta a dodala: „Včely jsou základním kamenem fungování každého ekosystému a jejich hodnota i role v přírodě je nezastupitelná a nenahraditelná. Nespočívá pouze ve výrobě medu, jehož zpracování v budoucnu také plánujeme, ale především v opylování rostlin, stromů a keřů.“

Včelí úly lze v Ostravě nalézt na řadě tradičních i nezvyklých míst. Nedávno jsme informovali o úlech na střeše věžového domu v Moravské Ostravě, pravidelně také sledujeme včelí dění za zdmi Věznice Heřmanice.