Do soutěže jsou zařazeni pracovnice (ale i pracovníci na pozicích všeobecných sester, tzv. zdravotní bratři) různých zdravotnických zařízení napříč celou republikou. Kromě vedení či kolegů z nemocnic a dalších zdravotnických zařízení mohli soutěžící nominovat i jejich přátelé, rodinní příslušníci či samotní pacienti.

„Letošní výběr finalistek opravdu nebyl jednoduchý. I přes velmi hektické období, kterým prochází aktuálně český zdravotnický systém, se nám sešlo mnoho kvalitních přihlášek. Finalistkám bychom chtěli tímto poblahopřát, ale zároveň v neposlední řadě bychom rádi vzdali hold a poděkovali za nasazení a přínos nejen všem, kteří se do finálního výběru nedostali, ale také úplně všem zdravotnickým pracovnicím a pracovníkům v celé ČR,“ říká Tomáš Mertlík spolupořadatel soutěže ze společnosti Batist Medical.

Vybrané zdravotní sestry nyní čeká příprava na finále. Veřejnosti se představí prostřednictvím video medailonků a v červnu se zúčastní soustředění finalistek, na kterém bude přítomen i Leoš Mareš, moderátor slavnostního finálového večera, který následně proběhne 9. září v Obecním domě.

„Velice si vážím těžké práce, kterou sestřičky odvádějí v dlouhých směnách ve dne, v noci, a to pak dvojnásobně v této těžké covidové době. Jsem velice rád, že mohu být součástí této soutěže a budu moci alespoň některým z nich osobně poděkovat, a to nejen za sebe. Také se těším na galavečer a vyhlášení v Obecním domě, bude to určitě jeden z vrcholů letošní společenské sezóny,“ prozrazuje Leoš Mareš.

Mezi dvanácti finalisty je i sestra z kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava Dagmar Beunierová.

12 finalistů soutěže Nej sestřička 2021

Michaela Sodomková - Nemocnice Pardubického kraje (dětská chirurgie)

Iveta Ruprichová - Gynekologická ambulance Šumperk (gynekologie)

Pavlína Nečasová - Nemocnice Boskovice (interní oddělení)

Jitka Lukschanderlová - Domov pro seniory Havlíčkův Brod (všeobecná sestra)

Ilona Hrdinová - FN Královské Vinohrady (urologie)

Tereza Zvonková - Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (urgentní příjem)

Zdeňka Fialová - Rehabilitační klinika Malvazinky (následná intenzivní péče)

Jiřina Škrletová - Nemocnice Česká Lípa (ARO a DIOP)

Dagmar Beunierová - FN Ostrava (klinika hematoonkologie)

Petr Pazour - Nemocnice Nové Město na Moravě (neurologie)

Petra Jirků - Nemocnice Motol (klinika dětské chirurgie)

Bronislava Urbanová - FN Brno Bohunice (klinika popálenin a plastické chirurgie)