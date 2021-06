S prvním červnovým dnem začne dlouho očekávaná a připravovaná rekonstrukce silnice II/478 spojující ostravské městské obvody Starou Bělou a Polanku nad Odrou s Klimkovicemi. Stavba, která potrvá do poloviny příštího roku, bude rozdělena do dvou částí.

Rekonstrukce dlouho připravované silnice se rozjíždí. | Foto: KrÚ MS kraje

Náklady na rekonstrukci, které přesáhnou 81 milionů korun, budou z 85 procent spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z 5 procent ze státního rozpočtu a 10 procent půjde z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Průtah Starou Bělou by měl být hotov do konce letošního roku. V příštím roce se bude rekonstruovat tato spojnice v Polance nad Odrou až do Klimkovic