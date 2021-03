V době, kdy vznikla Státní vědecká knihovna v Ostravě, již v Československu působily vědecké knihovny v Praze, Brně a Olomouci. Následovaly vědecké knihovny v Hradci Králové a Plzni. 5. února 1951 se dočkala i Ostrava. Knihovna byla umístěna v pravém křídle Nové radnice. Jak šly roky, byly úvahy Státní vědeckou knihovnu přestěhovat na důstojnější místo s většími prostorami na uložení knih. To se prozatím nepodařilo, ale blýská se na lepší časy.

V průběhu let se změnil i název knihovny. Na základě nově přijatého knihovního zákona č. 257/2001 Sb. byly ustaveny krajské knihovny, jejichž zřizovateli se staly jednotlivé kraje. To mělo dopad i na Státní vědeckou knihovnu v Ostravě, která se tak transformovala v příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje. 27. září 2001 schválilo krajské zastupitelstvo spolu s novou zřizovací listinou i nový název Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. (citace z publikace 70 let vědecké knihovny v Ostravě, str. 33)

„Nová radnice v Ostravě, v jejichž prostorách stále působíme, je kulturní památka, takže veškeré renovace, rekonstrukce a zlepšení jsme mohli provádět jen v mezích zákona o kulturních památkách. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2020, do té doby jsme zrekonstruovali půjčovnu knih, studovnu elektronických informačních zdrojů, krajskou digitalizační jednotku, vybudovali jsme nově Studentské centrum s týmovou studovnou. Ve sklepních prostorách máme sklad, kde jsou uloženy nejnovější knihy za posledních deset let. Z pěti skladů, které byly rozmístěny po Ostravě, máme dnes jen dva. V Ostravě-Přívoze na ul. Macharova máme sklad, který se postavil pro potřeby knihovny v roce 1982, zde máme nejstarší literaturu. Vzhledem k velikosti fondu 1,4 mil. knihovních jednotek, jsme byli nuceni pronajmout si dvě haly v průmyslovém areálu v Ostravě-Kunčičkách. Zde máme podstatnou část fondu s rezervou do roku 2024, ale to už doufám budeme v nové knihovně“, uvedla ředitelka vědecké knihovny v Ostravě PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.

Od 2019 byla v knihovně rozšířena krajská digitalizační jednotka. Publikace se zde digitalizují od roku 2005. Otevřelo se Studentské centrum, kde se studenti učí, jak psát diplomové práce, jak správně citovat. Centrum je zaměřeno na akademické psaní a kritické myšlení, připravuje edukační programy a lektoři vyjíždějí do škol a podniků, kde školí zájemce v oblastech informační a digitální gramotnosti a v oblasti kybernetické bezpečnosti.

„V současné době i díky pandemii migrujeme do e-prostoru a rozvíjíme e-služby. Čtenáři mohou navštěvovat naši knihovnu z pohodlí domova, zaregistrovat se vzdáleně a digitálně si vypůjčit najednou až 14 e-knih. Mohou se vzdělávat formou webinářů, výukových videí a e-learningových kurzů. Mohou navštěvovat databáze, které umožňují vzdálený přístup z domova. Lidé mohou využívat e-konzultační služby. Nově od 2. 3. 2021 na požádání zasíláme knihy čtenářům až domů prostřednictvím Zásilkovny. Věřím, že službu využijí především čtenáři z různých koutů regionu a zejména potom v případě, kdy bychom byli opět nuceni vzhledem k pandemické situaci knihovnu veřejnosti uzavřít. I výstavy nabízíme čtenářům ve virtuální podobě: nyní pořádáme výstavu Deset tváří Vojtěcha Martínka. Vizi knihovny plně naplníme až v nové budově Černé kostce – centru digitalizace, vědy a inovací. Černá kostka bude vzdělávací institucí digitálního věku, moderním informačním, komunikačním a technologickým centrem, centrem poznání pro 21. století“, dodala Libuše Foberová.