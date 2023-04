Během prodlouženého velikonočního víkendu vyhasly na silnicích České republiky dva lidské životy. Celkem se stalo bezmála šest set nehod. Nejvíce se bouralo v Moravskoslezském kraji a v Praze. I v úterý ráno došlo kvůli husté mlze k hromadné havárii sedmi vozidel na dálnici D1 před Klimkovickým tunelem ve směru od Olomouce na Ostravu.

Jedna z nehod, které se od pátku do pondělí staly v Moravskoslezském kraji. Foto se svolením HZS MSK | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

V našem regionu policisté evidovali 84 havárií. Nikdo naštěstí nezemřel, jeden člověk utrpěl těžká zranění, lékaři také ošetřili sedm osob s lehčími poraněními. U dvou karambolů řidiči nadýchali alkohol.

Nejklidnějšími dny byly pátek s jedenácti nehodami a pondělí se třinácti karamboly. Pondělek se jako jediný z prodlouženého víkendu obešel bez zranění.

Nejzávažnější následky měla nehoda, která se stala v pátek odpoledne ve Vítkově na Opavsku. Vozidlo značky Citroën, za jehož volantem seděl devatenáctiletý mladík, vjelo do protisměru a následně mimo silnici. Auto se převrátilo na střechu a narazilo do stromu. Při havárii se zranily tři osoby – řidič, osmnáctiletá dívka a desetiletý chlapec. Ten musel být letecky transportován do nemocnice v Ostravě.

VIDEO: Hromadná nehoda před Klimkovickým tunelem. Na místě sedm zraněných

„Desetiletý chlapec byl v době příjezdu záchranářů v bezvědomí. Zasahující lékař u něj provedl zajištění dýchacích cest pomocí intubace, zajistil přístrojem řízené dýchání a podávání léků. Po přiložení krčního límce byl pomocí vyprošťovacího rámu uložen do vakuové matrace a následně letecky transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde byl předán zdravotníkům na oddělení urgentního příjmu,“ uvedl Ladislav Lang, zastupující mluvčí moravskoslezských záchranářů.

Další nehoda, při níž došlo ke zranění, se stala v neděli po ránu na silnici I/56 poblíž sjezdu na obec Frýdlant nad Ostravicí. „Řidič (ročník 1955) automobilu Škoda Felicia z dosud nezjištěných příčin najel na zpevněnou krajnici, kde narazil do svodidel. Po střetu bylo vozidlo odhozeno vpravo do průběžného jízdního pruhu, kde zůstalo stát. Řidič při nehodě utrpěl zranění a byl předán zdravotníkům,“ sdělila Pavla Jiroušková z moravskoslezské policie.

Kontroly

Policisté v našem kraji během velikonočních svátků zkontrolovali přes 3800 řidičů. Zjistili 795 dopravních přestupků. Řidiči zaplatili na pokutách přes 400 tisíc korun, pětačtyřicet prohřešků se bude řešit v rámci správního řízení. Nejvíce bylo motoristů (171), kteří překročili povolenou rychlost, na druhém místě figurovalo držení mobilu za jízdy (129). Za volant pod vlivem návykových látek usedlo 18 řidičů (z toho 10 mělo v sobě alkohol). Ve 44 případech řidiči či jejich osádky nepoužili bezpečnostní pásy. U 95 automobilů policisté konstatovali nevyhovující technický stav. Bez dálniční známky vjelo na zpoplatněný úsek 50 řidičů. „V rámci dopravně bezpečnostní akce jsme vypátrali a zajistili jedno vozidlo v celostátním pátrání," uzavřela Jiroušková.