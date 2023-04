Během prodlouženého velikonočního víkendu vyhasly na silnicích České republiky dva lidské životy. Celkem se stalo bezmála šest set nehod. Nejvíce se bouralo v Moravskoslezském kraji a v Praze. I v úterý ráno došlo kvůli husté mlze k hromadné havárii sedmi vozidel na dálnici D1 před Klimkovickým tunelem ve směru od Olomouce na Ostravu.

Jedna z nehod, které se od pátku do pondělí staly v Moravskoslezském kraji. Foto se svolením HZS MSK | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

V našem regionu policisté evidovali 84 havárií. Nikdo naštěstí nezemřel, jeden člověk utrpěl těžká zranění, lékaři také ošetřili sedm osob s lehčími poraněními. U dvou karambolů řidiči nadýchali alkohol.

Nejklidnějšími dny byly pátek s jedenácti nehodami a pondělí se třinácti karamboly. Pondělek se jako jediný z prodlouženého víkendu obešel bez zranění.

Nejzávažnější následky měla nehoda, která se stala v pátek odpoledne ve Vítkově na Opavsku. Vozidlo značky Citroën, za jehož volantem seděl devatenáctiletý mladík, vjelo do protisměru a následně mimo silnici. Auto se převrátilo na střechu a narazilo do stromu. Při havárii se zranily tři osoby – řidič, osmnáctiletá dívka a desetiletý chlapec. Ten musel být letecky transportován do nemocnice v Ostravě.

Hromadná nehoda před Klimkovickým tunelem. Na místě zranění a mlha

„Desetiletý chlapec byl v době příjezdu záchranářů v bezvědomí. Zasahující lékař u něj provedl zajištění dýchacích cest pomocí intubace, zajistil přístrojem řízené dýchání a podávání léků. Po přiložení krčního límce byl pomocí vyprošťovacího rámu uložen do vakuové matrace a následně letecky transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde byl předán zdravotníkům na oddělení urgentního příjmu,“ uvedl Ladislav Lang, zastupující mluvčí moravskoslezských záchranářů.

Další nehoda, při níž došlo ke zranění, se stala v neděli po ránu na silnici I/56 poblíž sjezdu na obec Frýdlant nad Ostravicí. „Řidič (ročník 1955) automobilu Škoda Felicia z dosud nezjištěných příčin najel na zpevněnou krajnici, kde narazil do svodidel. Po střetu bylo vozidlo odhozeno vpravo do průběžného jízdního pruhu, kde zůstalo stát. Řidič při nehodě utrpěl zranění a byl předán zdravotníkům,“ sdělila Pavla Jiroušková z moravskoslezské policie.