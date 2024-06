/VIDEO, FOTOGALERIE/ Policisté z Toxi týmu v Ostravě rozprášili rozsáhlý drogový gang, který ovládal pervitinový trh v regionu. Při razii bylo zatčeno deset mužů, včetně hlavního organizátora. Zajištěný majetek přesahuje hodnotu deseti milionů korun

Pořádnou ránu ostravskému drogovému podsvětí zasadili policisté z Toxi týmu. Při rozsáhlé razii rozprášili gang, který měl pod sebou velkou část pervitinového trhu v regionu. Zatčeno a obviněno bylo deset mužů, většinou rodinných příslušníků. Klan řídil nejstarší z nich (50 let), nejmladší měl 24 let.

Zásahová jednotka

Policisté v závěrečné fázi protidrogové operace nasadili i příslušníky zásahové a speciální pořádkové jednotky. Ti vtrhli do jednoho z ostravských bytů ve chvíli, kdy zde čtyři muži vařili pervitin. Zhruba ve stejné době se zatýkalo i na dalších místech Ostravy. Šest lidí skončilo ve vazbě, sedmý je v současné době ve vězení, kde si odpykává trest za předchozí delikty. Zbylí tři jsou stíháni na svobodě. Ve vězení by mohli strávit dva roky až deset let. V úvahu však přihází i přísnější právní kvalifikace se sazbou od osmi do dvanácti let.

Gang vyrobil a prodal nejméně deset kilogramů drogy, konečné číslo však bude zřejmě podstatně vyšší. Dělo se tak od srpna loňského roku. Pervitin se vyráběl v bytech a rodinných domech v Ostravě. Policisté při domovních a dalších prohlídkách zajistili 750 gramů drogy a látky, z nichž se daly vyrobit další kilogramy pervitinu. Zisky rodiny se pohybovaly v milionech korun.

Organizovaná skupina

Každý člen měl své úkoly. „Organizovanost skupiny spočívala v rozdělení konkrétních rolí. Od hlavy skupiny, přes obstaravatele léčiv a chemikálií, výrobce pervitinu až k dealerům,“ uvedl náměstek ostravského policejního ředitele Kamil Vašťák, podle kterého jde o jeden z největších drogových případů v Ostravě z poslední doby. Na objasnění se podílela i Národní protidrogová centrála.

Drogový gang řídil padesátiletý šéf. „Měl vše financovat a fakticky zajišťovat samotný proces výroby, ale také měl vyrobené drogy distribuovat,“ přiblížila podrobnosti Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že některé medikamenty potřebné k výrobě pervitinu skupina vozila ze zahraničí.

Majetek za 10 milionů

Při domovních a dalších prohlídkách se podařilo zajistit majetek za více než deset milionů korun. „Jednalo se o movité i nemovité věci, tedy nemovitosti, šperky, finanční prostředky a podobně,“ uvedla zástupkyně vedoucího protidrogového oddělení Denisa Kubíčková.