Právě tento známý herec, moderátor a gastro objevovatel provázel návštěvníky programem, v jehož hlavní roli bylo dobré jídlo.

„Je to druhý ročník akce, která vznikla na popud kulturního domu Poklad. Ten mě už loni pozval na diskusi do amfiteátru a já si tehdy sebekriticky řekl, že to by možná nikdo nepřišel. Ale když bychom k tomu dali prostor i ostravským gastro hvězdám, tak by z toho mohla být fajn akce, která už lidi přiláká. A to se povedlo, a tak to letos pokračuje, což mě těší,“ řekl Deníku Lukáš Hejlík.

A co tedy bylo letos ve stáncích k mání? Mutant fastood přivezl polévku Tom Yum s krevetami a taky své vyladěné tortily s názvem Tacos de Bírra. Bistro Tsuri nabízelo kuřecí kari s rýží, fermentovanou zeleninou a rýžovým chipsem. Řeznictví U Bobra připravilo bagetu s grilovaným bůčkem a taký Klobása dog – tedy klobásku z udírny v rohlíku.

Kromě toho byly součástí kulinářského odpoledne hranolky z Faency Fries, káva z Co Kafe, popcorn z Bopcorn, lívance nebo rolovaná zmrzlina. O pitný režim se postaraly výčepy Kurnik šopa hospody a také víno z Hokus Pokus Winebaru.

„Myslím, že takové menší komunitní akce s dobrým jídlem mají budoucnost. Jejich výhodou je, že nestojí na složité organizaci a na tom, že tam pak musí přijít třicet tisíc lidí, aby se to vyplatilo uspořádat. Tohle je mnohem příjemnější, dá se to rychle zpropagovat přes sociální sítě a nestojí to žádnou obří investici. Takže myslím, že podobných gastro akcí bude u nás dál přibývat,“ doplnil ještě Lukáš Hejlík.