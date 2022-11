Své úspory do společnosti podle dostupných informací vložilo na šest tisíc klientů, především z Moravskoslezského kraje. „Vybrali od nich téměř dvě miliardy korun,“ řekl Deníku Václav Menšík, který zastupuje ostravskou advokátní kancelář JGK advokáti. Právě na ni se část klientů WCA International, s. r. o. obrátila.

„Společnost WCA International, s. r. o. vůči nim neplní své závazky a nevyplácí investované prostředky. Proti společnosti WCA International, s. r. o. již probíhá exekuce a je velice pravděpodobné, že brzy bude zahájeno rovněž insolvenční řízení. Insolvence započne v krátké době a vyústí v konkurz nebo případně reorganizaci, o kterou budou majitelé společnosti pravděpodobně usilovat,“ uvedl Menšík. V krátké době by tak mohlo jít o druhý velký krach obdobné investiční společnosti.

Kauza společnosti WCA International, s. r. o. podle advokátů vykazuje identické znaky jako známý případ Growing Way. „Svým rozsahem ale výše uvedenou věc výrazně překonává,“ uvedl Marek Gocman, společník zmíněné advokátní kanceláře, která zastupuje bezmála tisíc klientů Growing Way.

Za Growing Way stál Ondřej Janata, svého času vydávaný za vzor moderního byznysmena a investičního mága. Objevily se však informace, že jeho podnikání vykazovalo rysy takzvaného letadla, kdy měl zisky vyplácet z vkladů nových klientů.

„V trestním řízení vedeném proti Ondřeji Janatovi a jeho společnosti Growing Way jsme převzali zastoupení více než 950 poškozených a posléze také jejich zastoupení jako věřitelů v insolvenčním řízení. K dnešnímu dni se podařilo vymoci přes 850 milionů korun, další majetek se v rámci insolvence dohledává a znamená to, že pohledávky věřitelů budou uspokojeny do výše přesahující 60 procent,“ uvedl Filip Hladiš, spolupracující advokát kanceláře JGK advokáti. Jak doplnil, podobných investičních kauz je hodně a lze očekávat, že v současné nejisté ekonomické situaci bude pádů tohoto typu přibývat. Věřitelé by se podle něj měli obracet na odborníky, kteří mají s podobnými případy a hromadným zastupováním většího množství klientů zkušenosti.