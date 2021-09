Poslední srpnový den proběhlo ve Zbyslavicích slavnostní otevření obou budov. Prohlédnout si je i přes nepříznivé počasí přišla celá řada lidí včetně starostů okolních obcí, především však zdejší žáci a jejich rodiče. „Dnešní den je pro naši obec nejen slavnostním, ale troufám si říci, téměř i historickým okamžikem. Jsme malá obec, ale musí se nám nechat, že máme velké vize, které společně dokážeme zrealizovat,“ řekla při zahájení slavnosti starostka Zbyslavic Regina Vřeská.

Donedávna fungovala ve Zbyslavicích, jež leží jen několik kilometrů západně od Ostravy a mají přibližně 630 obyvatel, základní i mateřská škola takzvaně pod jednou střechou. Budova stará více než sto let byla již dlouho v nevyhovujícím stavu a zaměstnanci i děti se řadu let potýkali mimo jiné se stísněností, scházejícím zázemím i vlhkostí ve sklepení. Zastupitelé obce proto podpořili projekt kompletní rekonstrukce školy i výstavby zcela nové budovy školky a výsledek realizačně i finančně náročného projektu za vynaložené úsilí rozhodně stojí.

Fasáda školní budovy zdařile kopíruje podobu školy z doby jejího vzniku, budova je zateplená, vnitřní prostory prosvětlila mimo jiné nová okna, výmalba i vybavení tříd a děti zde najdou dostatek prostoru. Nově vybudovaná mateřská škola pak ohromila návštěvníky moderním a praktickým pojetím interiéru. Prostor je vzdušný, zaujme i vybavení a nádherný výhled z prostorné terasy, na níž se děti pohodlně dostanou.

„Ne vždy šlo vše hladce ale dnes jsme spokojeni a myslím, že děti se tady budou mít opravdu báječně,“ uvedla ředitelka zdejší základní a mateřské školy Iveta Buryanová k realizaci náročného projektu, v jehož průběhu probíhala výuka dětí z velké části v prostorách zdejšího obecního domu. Novou podobou školy jsou samozřejmě nadšené i děti. „Já už jsem to tady viděla celé, nejvíce se mi líbí naše třída, řekla žákyně školy Johanka Lorková. „A je to tady všechno hodně lepší než dříve,“ přikyvovala její sestřička Kristýnka, budoucí druhačka. Zbyslavickým dětem nyní schází snad už jen dětské hřiště. To původní totiž muselo ustoupit vybudování čističky od-padních vod a kanalizace a obec tak bude pro hřiště hledat umístění jinde.

Náklady na projekt včetně víceprací byly vyčísleny na 45 milionů korun. Jejich převážnou část, 30 milionů korun, pokryjí dotace z Ministerstva financí ve výši 20 milionů korun a dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 10 milionů korun. Zbylou část obec financuje z vlastních prostředků a vyřízeného úvěru. „Všechny projekty do nichž investujeme se snažíme alespoň z části pokrýt z externích financí,“ vysvětlila starostka Zbyslavic, jež jsou v získávání dotací dlouhodobě úspěšné.

„Bez dotací na malé obci existovat nelze. Možná že je realizace pomalejší, ale můžete do-sáhnout na vše, co obec potřebuje, a díky dotacím ji posunout dále. Do každé zdejší obecní budovy jsme něco investovali – do interiéru obecního domu, do kapličky, do obchodu, z výseku masa je ko-munitní centrum a teď konečně došlo i k realizaci finančně nejnákladnějšího projektu rekonstrukce školní budovy a výstavby budovy mateřské školy.“