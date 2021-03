Předsevzetí mu pokaždé vydrželo jen několik dnů, maximálně týdnů. Poté se opil a na tísňovou linku oznámil, že někde uložil nástražný výbušný systém. A putoval zpět za mříže…

Takový je David K. (37 let) z Ostravy, který se naposledy „proslavil“ vloni v říjnu v Ostravě. Při opakovaných telefonátech tehdy hrozil odpálením náloží v městské hromadné dopravě.

„Bouchne to. Máte dvě hodiny čas, než tam chcípnou lidi,“ řekl. V sobě měl dvě a půl promile alkoholu. Aktivovány musely být složky integrovaného záchranného systému. Policisté kontrolovali spoje i zastávky, nic naštěstí nenašli. Muže nyní stihl trest.

Stav nouze

S ohledem na to, že se činu dopustil za stavu nouze, hrozilo Davidu K. až osm let vězení. Okresní soud v Ostravě mu nakonec vyměřil tři roky žaláře. Muži, který si vysloužil přezdívku „Alkobomber“ pomohlo to, že učinil takzvané prohlášení o vině. Tím celé řízení výrazně urychlil. „Co je uvedeno v obžalobě, je pravda,“ kál se hříšník, jenž byl nedlouho před činem propuštěn na svobodu.

„Strašně mě to mrzí,“ řekl soudu s tím, že když vyšel z vězení, byl rozhodnutý vést řádný život. Skončil však na ulici, do toho se přidaly zdravotní potíže. Následovalo pití a výhrůžný telefonát na tísňovou linku. Není vyloučeno, že si chtěl tímto způsobem zajistit návrat do vězení - aby získal střechu nad hlavou a potřebnou lékařskou péči.

Znalci u Davida K. konstatovali celkovou degradaci osobnosti způsobenou nezřízeným pitím.

Nenapravitelný

David K. byl naposledy odsouzen v roce 2018 ke dvěma rokům žaláře. Tehdy z veřejné budky volal na policejní linku. Oznámil, že v hotelovém domě v Ostravě-Zábřehu vybuchne bomba. Evakuováno muselo být více než tři sta lidí. O hodinu a půl později přidal druhý telefonát. Tentokrát mělo explodovat vlakové nádraží v Ostravě-Přívoze.

Na podzim 2016 dostal osmnáct měsíců za nahlášení bomby v nákupním centru Nová Karolina. „Nemám rád lidi. Všechno mě štve, chci skončit ve vězení,“ vysvětlil své chování.

V roce 2015 mu soud za bombové výhrůžky vyměřil šestnáct měsíců vězení. V roce 2013 byl za podobné hrozby odsouzen ke čtrnácti měsícům žaláře.