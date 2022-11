A co se mezi Petřkovicemi a Ludgeřovicemi děje? Do havarijního stavu se dostalo zatrubnění Petřkovického potoka z roku 1911. Podle odborného posudku hrozilo, že více než 110 let staré převedení přirozeného vodního toku do potrubí se zbortí a způsobí velké škody na majetku, mohlo by dojít i k ohrožení životů. Proto město Ostrava rozhodlo o opravě. Jako zhotovitel byly vybrány Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.

Černý pátek na železnici: Dvě hodiny stál provoz u Ostravy, vlak narazil do krav

„Samotné technické řešení je velmi náročné, protože se stavba provádí v blízkosti nemovitostí a je situována do středu obce, kde je neustálý pohyb lidí. Vyžádala si i kompletní dopravní uzávěru, probíhá také pokládka desetitunových betonových rámů,“ uvedla Radka Vanková z Ostravských vodáren a kanalizací. Oprava je podle ní specifická i tím, že probíhá v havarijním režimu. „Tudíž na přípravu a samotnou realizaci bylo velmi málo času v porovnáním s přípravou takovéto stavby v běžném režimu,“ dodala mluvčí.

Jak dále zdůraznila, oprava je výjimečná i složitostí koordinací. Musí se provést přeložky plynu, elektrických kabelů a změny dopravního značení. „Je také nutné zajistit přístupy do všech nemovitostí a neomezovat služby místních drobných živnostníků,“ doplnila Vanková.

VIDEO: Hasiči na Hranečníku nasazovali tramvaj zpět na koleje

Obyvatelé Petřkovic a Ludgeřovic berou situaci s nadhledem. K sousedům se mohou dostat pěšky či na kole. „Dá se to. Už se ale těším, až bude cesta opět průjezdná,“ řekl starší muž, který si z nedalekého petřkovického obchodu nesl domů do Ludgeřovic nákup. Samotná dopravní uzávěra by podle harmonogramu vyvěšeného na staveništi mohla skončit již koncem letošního roku. Práce podle Vankové probíhají podle plánu. „Termín dokončení platí. Do konce ledna 2023 budou opraveny všechny rámy zatrubnění,“ řekla Vanková. Na jaře v závislosti na počasí je pak naplánována finální pokládka povrchu.