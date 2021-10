"Kriminalisté už věděli, že se jedná o jim dobře známého recidivistu. Zadržený muž se doznal ke dvěma krádežím na osobách. Komisař 4. oddělení obecné kriminality Ostrava proti muži zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání pokračujícího přečinu krádež a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Díky pohotové reakci strážníka, tak mohl být mobilní telefon vrácen zpět do rukou svému majiteli," dodala policejní mluvčí.

"K muži přistoupil a během krátké chvilky mu měl z kapsy odcizit mobilní telefon. S lupem však daleko neutekl. Zřejmě netušil, že jeho jednání sleduje strážník obsluhující kamerový systém Městské policie Ostrava, který na místo okamžitě vyslal hlídku. Ta už po chvilce podezřelého muže zadržela a předala do rukou policistům," popsala Michalíková.

Se zahájeným trestním stíháním si ale muž evidentně nelámal hlavu. Další snadný cíl si vyhlédl začátkem října, a to opět spícího muže, tentokrát na zastávce MHD na ulici 28. října v centru Ostravy.

"Na svědomí má také dvě vloupání do rodinných domů, kde už byl o něco úspěšnější a podařilo se mu utéct s lupem. V jednom případě měl odcizit elektrické čerpadlo a v druhém případě jízdní kolo," uvedla mluvčí ostravské policie Eva Michalíková s tím, že policisté podle kamerových záznamů (které jsou součástí přiloženého videa) dále zjistili, že recidivista také na tramvajové zastávce Svinov mosty okradl spícího muže, a to o hodinky přímo z ruky.

Koncem září se muž pokusil vloupat do sklepů v domě na ulici Průběžná v Ostravě-Porubě, ale vyrušil ho svědek. I při tomto jednání ho navíc zachytily kamery. Když ho následně policisté zadrželi, zjistili, že jde o recidivistu s bohatou trestní minulostí, který má v rejstříku trestů už 14 záznamů.

Hned několik obvinění majetkového charakteru si vyslechl 35letý muž, kterého policisté v Ostravě zadrželi letos v září. Na svědomí má nejen vykradené domy a sklepy v Ostravě, ale i okrádání lidí na zastávkách MHD. Dosud byl ale trestně stíhán na svobodě. Nyní by měl již skončit ve vazbě.

