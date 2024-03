/FOTOGALERIE/ Samoobslužné automaty se pomalu objevují na nejrůznějších místech po celé Ostravě. Kromě automatů s kiosky, kde si mohou zákazníci sami vyzvednout své balíčky od zásilkových služeb a e-shopů, se zde objevují i nejrůznější novinky. V ostravských obchodních centrech se tak v posledním půlroce objevil automat na med, na květiny nebo tři automaty na cukrovou vatu.

Fenomén samoobslužných automatů v Česku nejvíce rozšířily zásilkové služby. Kromě klasických automatů na kávu nebo na občerstvení se ale začaly objevovat nejrůznější nápady, jak tyto samoobslužné automaty využít.

Cukrová vata

Barevného automatu lákající na cukrovou vatu si mohli zákazníci všimnout už ve třech nákupních centrech v Ostravě. Nápad, který vznikl v Asii, do Česka převedl Ondřej Kubík, ředitel společnosti Cukrovávata.cz. „Zkušební automat jsme dali do sportovního centra v Teplicích, odkud naše firma pochází. Přemýšleli jsme, jak obohatit rodiny s dětmi a tohle byl jeden z nápadů. Teď už máme automaty na 40 místech v Česku,“ uvedl ředitel společnosti.

Zákazníci si na obrazovce automatu vyberou z několika tvarů a možností cukrových vat, které následně zaplatí kartou na platebním terminálu. Přes okýnko pak mohou sledovat celý proces výroby cukrové pochoutky, kterou si po dokončení sami vyjmou ven. Cena cukrové vaty je 100 korun, což někteří z kolemjdoucích nekomentují pozitivně. Podle Kubíka ale vyšší cena cukrové vaty odráží kvalitní cukr, servis automatu a také show, kterou automat během vytváření vaty dělá.

„Dlouho jsme hledali kvalitní cukr, který by nám vyhovoval. Nakonec jsme našli evropského dovozce, jehož cukr má hrubou konzistenci. Navíc nezpůsobuje to, že se vata lepí - dokud si neolíznete prsty,“ dodává s úsměvem Kubík. Stejně jako kvalitní suroviny, je podle něj potřebný i kvalitní servis, který automaty na cukrovou vatu mají až pětkrát v týdnu.

Automat, který umožňuje vytvářet cukrovou vatu v nejrůznějších tvarech a barvách, si mohou zájemci i pronajmout na nejrůznější oslavy nebo svatby. V nejbližší době bude i možnost si vybrat vlastní barvu a tvar výsledné cukrové vaty.

Cukrovou vatu z automatu mohou zákazníci najít v obchodním centru Avion Shopping Park v Ostravě-Zábřehu, v OC Galerie v Ostravě-Třebovicích nebo ve Foru Nová Karolina v centru Ostravy. Tip Deníku: Cukrová vata „Svatozář barvená třpytem“ za 100 Kč

Květomat

Samoobslužný automat u OC Avion Shopping Park v Ostravě ocení každý, kdo bude shánět uvázanou květinu i o půlnoci. Majitelka Květomatu je původně zahradnicí, ale nechtěla trávit dlouhé hodiny v květinářství. „Chtěla jsem vymyslet něco takového pro lidi, kteří jsou například dlouho v práci, a proto nestihnou zaběhnout do klasického květinářství, které odpoledne zavírá. Zároveň jsem nechtěla trávit většinu času v kamenném květinářství a tohle byla ideální příležitost,“ říká Zuzana Stavinohová, majitelka Květomatu.

V prosklených boxech Květomatu si mohou zákazníci vybrat květinu, která se jim pro danou příležitost hodí nejvíce. Mezi nejoblíbenější barvy květin z automatu patří podle majitelky zejména odstíny červené a růžové. „Ještě před spuštěním prodeje jsem očekávala, že nejvíce zájemců bude chodit večer. Lidé tady ale chodí běžně i přes den. Zejména muži nechtějí dlouze vybírat květinu. Chtějí přijít, vybrat a jít,“ říká Stavinohová. Květomat mý ve svém repertoáru květiny od 149 korun až po bohatě uvázané květiny kolem 500 korun. V budoucnu se ale objeví i dražší honosnější květiny. „Zatím chci, ať si na automat lidé zvyknou, ale pak bych tady chtěla mít i větší květiny, klidně i za 1200 korun,“ uvádí majitelka.

Stav automatu může majitelka kontrolovat pomocí mobilu, a proto ho stále doplňuje. V rámci Valentýna nebo MDŽ květiny doplňovala i několikrát denně. Květinové pugéty často doplní i drobným dárkem.

Květinu z Květomatu mohou zákazníci zakoupit u venkovního vchodu do Avion Shopping Parku směrem k food zóně. Tip Deníku: honosná vázaná květina za 583 korun

Medový automat Medoomat

Žluté plástve a široká nabídka medových produktů láká zákazníky v obchodním centru Forum Nová Karolina do medového automatu. Ten se v OC objevil teprve před měsícem poté, kdy majitel společně přemýšlel, jak vytvořit spolupráci s obchodním centrem.

„Během pandemie covidu se docela rozšířily automaty na mnoha místech. Proto jsem přemýšlel, co vytvořit a jak dostat naše produkty více k lidem. V Medoomatu nabízíme jak med, tak i medové perníčky nebo kuličky, na které jsou naši zákazníci zvyklí. Kromě toho si zde mohou lidé zakoupit například paštiky nebo jiné produkty,“ říká majitel Medoomatu Robert Chlebiš.

Medoomat ale není jedinou stopou ve Foru Nová Karolina, kterou zde Chlebiš se svou firmou zanechává. Na střeše obchodního centra se rozhodl i včelařit. „Na střeše obchodního centra má naše včelařství několik úlů, což je teď v centrech měst poměrně moderní způsob včelaření. Proto jsme to spojili i se samoobslužným automatem. Své zákazníky si Medoomat pomalu nachází a věřím, že si lidé zvyknou na to, že na tom místě je a budou se vracet. Minimálně nám to dělá skvělou reklamu, protože se o automatu dozvídá stále více lidí,“ dodává Chlebiš.