Soud rozhodl o podmíněném zastavení trestního stíhání na zkušební dobu dvanácti měsíců. Pokud během ní Petr Opletal neporuší zákon, bude se na něj hledět jako by nebyl nikdy trestně stíhán. Když zákon překročí, soud případ znovu otevře a žalobu projedná.

Bezúhonnost a dohoda

K zastavení trestního stíhání Petru Opletalovi dopomohla jeho dosavadní bezúhonnost – nikdy nebyl trestán ani projednáván pro přestupek. Nad vším vyjádřil lítost a prohlásil, že to, co je uvedeno v obžalobě, je pravda. Navíc se dohodl s bytovým družstvem na vyrovnání. On i jeho kolega, u kterého bylo stíhání již dříve zastaveno, zaplatili družstvu každý 1,5 milionu korun plus právní náklady.

„Je dohoda, že družstvo po nás nebude nic vymáhat a my se nebudeme odvolávat k vyšším instancím,“ řekl Petr Opletal soudu, který konstatoval, že bytové družstvo skutečně stáhlo zpět svůj původně připojený návrh na náhradu škody.

Byla to chyba

Svou jedinou chybu, která jej však dostala až před soud, vidí Petr Opletal v tom, že investici neprojednal s celým představenstvem. Podle pravidel družstva se tak má stát při důležitých rozhodnutích. Na dotaz soudkyně, zda investice 20 milionů korun považuje za důležitou věc, někdejší předseda představenstva odpověděl kladně. „Měli jsme si vyžádat souhlas členů představenstva,“ dodal s tím, že celá kauza zasáhla do jeho osobního i profesního života.

Bytová družstva i církev

Petr Opletal podle svých slov jednal na doporučení ekonomické náměstkyně družstva. Mělo jít o bezpečnou investici. Obdobně postupovala i další bytová družstva v republice a dokonce i Svaz českých a moravských bytových družstev. Své peníze svěřily společnosti Arca Investments také církevní instituce a řada firem. Přidali se i jednotlivci. „I já jsem zde jako soukromá osoba investoval své peníze. Přišel jsem o ně,“ konstatoval Petr Opletal.

Výhodné a bezpečné

V té době se investování do Arca Investments jevilo jako bezrizikové a výhodné. Úroky v bankách padaly, nevyplatily se ani termínované vklady a další produkty. Navíc šlo o známou a zaběhnutou firmu plnící své závazky. Dobrou zkušenost s ní mělo i Stavební bytové družstvo Nová huť, které do ní investovalo rok předtím.

Zisk tehdy činil 890 tisíc korun. I pod tímto rozhodnutím byli podepsání Petr Opletal a další člen představenstva. Nic nenasvědčovalo tomu, že o několik měsíců později dojde ke krachu. SBD NH i další subjekty, které do Arca Investments vložily své finance, nyní čekají, kolik peněz v rámci insolvenčního řízení dostanou zpět.

Nesouhlasil

Co se týká podmíněného zastavení trestního stíhání Petra Opletala, k tomu mohlo dojít již v průběhu vyšetřování. Tehdy ale odmítl některé formulace, které podle něj ne zcela přesně odrážely skutečný stav. Proto zvolil jiný postup než jeho o sedmnáct let starší kolega z představenstva, u kterého bylo stíhání před časem podmíněně zastaveno. Petr Opletal se rozhodl počkat na podání obžaloby, která podle jeho názoru reálněji popisovala, co se stalo.

Proto u hlavního líčení uvedl, že to, co je v obžalobě, je pravda. Podmíněné zastavení trestního stíhání v rámci závěrečných řečí navrhla nejen obhajoba, ale i státní zástupkyně. Soud pak skutečně trestní stíhání podmíněně zastavil na roční zkušební dobu. Rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě je pravomocné, neboť jej obě strany na místě přijaly.

Petr Opletal byl z představenstva bytového družstva odvolán na podzim roku 2021.