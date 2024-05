Ne na domácí půdě v Ostravě-Vítkovicích, ale v Praze zakončí herci Divadla Mír letošní sezonu. V Divadle Na Fidlovačce odehrají na konci června dvě představení.

Konec divadelní sezony pojali komici z vítkovického Divadla Mír tradičně zájezdově. Letos v červnu odehrají v hlavním městě čtyři představení a svůj příjezd zvěstují hodně nahlas. Neberou si žádné servítky. Co se do Prahy valí?

„Stalo se takovou pěknou tradicí, že Divadlo Mír na konci sezony odehraje pár představení v Divadle Na Fidlovačce v Praze a letošní rok nebude výjimkou. Na konci června odehrajeme dvě představení novinky Mám na tebe chuť a dvě představení České kletby,“ láká principál a herec Divadla Mír Albert Čuba diváky, či spíše divačky z hlavního města.

„Pražské dívky a ženy jsou srdečně zvány. Představení není příliš pro pražské muže, protože pojednává o malých penisech, o mikropenisech, což se hodně týká právě pražských mužů, takže je to spíše pro dámy,“ vystřelil si Čuba z Pražanů.

Bez klimatizace nedají ani ránu

Česká kletba, v níž se na skupinových seancích v kostele setkávají úspěšný právník, oduševnělý policista, student sportovní medicíny, přátelský pokrývač a kněz, skutečně řeší jedno z nejvíce tabuizovaných společenských témat. Ostravští herci ji odehrají 26. a 27. června. Tedy poté, kdy 24. a 25. června Praze představí svou úspěšnou novinku Mám na tebe chuť, v níž excelují nejen Štěpán Kozub a Robin Ferro coby Youssouf a Guillaume. Youssouf se domnívá, že mu Guilliem „ukradl“ skříň, a tak ho nenapadne jednodušší řešení než mezi byty vyřezat díru do zdi, aby ji získal zpět. Co se strhne potom, bude jen těžké rozdýchat.

Zatímco na Českou kletbu zbývá posledních pár desítek vstupenek, hra Mám na tebe chuť je beznadějně vyprodaná. Všichni herci – do jednoho – mají pro pražský zájezd pouze jedno přání. „Doufáme, že půjde klimatizace,“ vzkázala za všechny do Prahy herečka Lada Bělašková.

„Minulý rok totiž nešla, jestli nepůjde ani teď, bude to asi poslední představení, které odehrajeme,“ objasnil Robin Ferro. Podle Štěpána Kozuba je to zejména u těchto inscenací velký problém, protože novinka Divadla Mír je velmi pohybová. „Ve chvíli, kdy prostor není úplně vyvětraný, hrozí u tohoto dvouhodinového představení, že můžete umřít klidně v prvních šesti minutách. A to se potom vstupenky blbě vrací,“ dodal Kozub po svém.