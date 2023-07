VIDEO: Druhý den Colours? Chinaski i Kavinsky dostali publikum v Ostravě do varu

/FOTOGALERIE/ Druhý den festivalu Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice se nesl nejen již tradiční na vlně zahraničních kapel, ale i českých "taháků". Nejprve to hlavní scéně rozjela Ewa Farna, po ní na vedlejší stage Prago Union & Krotitelé Dechů a večer pak zazářila "náhrada". Kapela Chinaski měla v publiku pořádně narváno, stejně jako následně mág Kavinsky. Podívejte se ve videu na shrnutí druhého dne Colours of Ostrava a na atmosféru, jak ji objektivem zachytili fotografové Deníku.