Před ostravskou novou hutí – Liberty bylo tentokrát zapovězené slovo – bylo bouřlivo. Odboráři zde na čtvrteční poledne svolali protest za zachování práce v huti a výroby oceli v Evropě vůbec. Protestovat – a nutno říct, že dost hlasitě – dorazilo odhadem na jeden až dva tisíce lidí. Jaký vzkaz vyslali?

Až dva tisíce lidí demonstrovalo před Liberty Ostrava za práci | Video: Deník/Petr Jiříček

Situace v Liberty Ostrava má k pohádce daleko. Jenže právě pohádkovou melodií a slovy Petra Nárožného o tom, kterak všechno naruby tu je, protestní mítink nedaleko hlavní brány Liberty Ostrava začal. Nenašil byste trefnější píseň, v níž by se zpívalo „kdo nic nedělá, tak stejně bere plat“. Na stávající poměry v huti to sedí dokonale.

Lidé však vyslali jasný vzkaz, že pracovat chtějí! Že chtějí mít jistotu a zaměstnání. „Majitel se diví, proč se bouříme, když dostáváme výplatu. My ale chceme jistotu práce a jasnou budoucnost!“ deklarovali zástupci odborů. „Berou si nás jako rukojmí,“ řekl předseda základní organizace OS Kovo Liberty ČR Petr Slanina, který také poukázal na hlavního viníka – stát, jenž už dvakrát naletěl slibům indických byznysmenů, kteří z firmy vyvedli desítky miliard korun a zanechali sliby. „Není vůbec jisté, že dostanete příští mzdu, a to se nám vůbec nelíbí,“ přidal se předseda odborového svazu Kovo Roman Ďurčo.

VIDEO: Demonstrace zemědělců s traktory v Chotěbuzi. Hraniční most byl uzavřen

„Je to naprosto neuvěřitelné. Vy chcete pracovat, a váš majitel to nechce. Co to je za majitele! Jede do České republiky, ale nepřijde mezi vás. On se vás bojí! Gupto, jestli tu firmu nechcete, běžte domů!" tlačil emotivním výstupem na city zaměstnanců předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jindřich Středula.

Protest odborů k Liberty Ostrava 22. 2. 2024Zdroj: Deník/Petr Jiříček

„Nová huť je bez hrdosti a bez cti," popsal poměry pod druhým indickým majitelem Sandžívem Guptou odborář Petr Zegzulka, předseda ZO Ostravská huť-Rourovna. Zároveň ale směrem k majiteli bojovně dodal: „Vždycky jsme byli, budem a zůstanem."

Na protestu, který trval bezmála hodinu a půl vystoupili zástupci odborů nejen z České republiky či přímo Liberty, ale i ze Slovenska, Polska, švýcarské Ženevy i belgického Bruselu. Paradoxem je, že nejvíce rušno bylo v areálu jedné z největších firem široko daleko za poslední dva měsíce právě na protestní akci. Autobusy jezdily plné, křižovatka nedaleko huti takový nápor už dlouho nezažila. Lidé chtějí, aby to znovu bylo pravidlem.

VIDEO: V Ostravě hořel bytový dům, hasiči evakuovali obyvatele

„Gupto, táhni!“ vyslali proto někteří jasný vzkaz, čímž dali najevo, že pod stávajícím majitelem v žádné zlepšení nevěří. Ozývaly se ale i hlasy, že přitlačit by měly i odbory. Zástupci odborů zároveň vyzvali k činnosti také českou vládu, na společném jednání za dva týdny slibovali velmi tvrdý postoj a hustou atmosféru.