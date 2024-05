„Libor Hájek, Libor Hájek,“ burácela tělocvična základní a mateřské školy v Hošťálkovicích, zatímco nyní velebený obránce teprve vstupoval do budovy.

Pravda, některé překvapilo, že hokejový obránce a mistr světa Libor Hájek tráví chvíle osobního volna právě v Hošťálkovicích. „Když jsem byl draftovaný do Tampy, potkal jsem holku. Poznali jsme se před osmi lety v Tampě na Floridě a náhodou to byla Češka z Ostravy, vyrůstala ve Svinově. Takhle jsem se díky své ženě stal Ostravákem,“ vysvětlil svou vazbu na Ostravu Libor Hájek.

V tuzemské extralize zanechal stopu v Kometě Brno a poté, kdy zvládl přes stovku zápasů v dresu New Yorku Rangers ve slavné NHL, tak nyní se činí v Dynamu Pardubice. Jak přiznal při besedě se žáky, do zámoří by se rád vrátil. Možná mu k tomu napomůže i čerstvý úspěch.

Pro žáky, kteří se o narychlo zorganizované páteční akci dozvěděli prostřednictvím zpráv rodičům až ve čtvrtek večer, to bylo milé překvapení k sobotnímu dni dětí. Nejenže potkali mistra světa, ale potom už se ani neučili. „Nedokázali by se soustředit,“ přiznal starosta Hošťálkovic Jiří Jureček.

Děti dorazily oděné v dresech, s hokejkami v rukou i vlajkami na tvářích. I tělocvičnu stihli nazdobit, byť základ vznikl už během šampionátu. A hokejistu i obdarovali – další zlatou medailí, bruslemi i hokejkou. Novopečeného mistra světa nejprve zpovídal sám starosta, poté Hájek losoval ze vzkazů, které mu ráno sepsali sami školáci. A nešlo o tuctové dotazy, ale mnohdy o otázky „na tělo“.

Jak jsme slavili? Na to jste ještě malí