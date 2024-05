/FOTOGALERIE/ V pátek odstartoval festival pro všechny milovníky burgerů. Víte, kolik si máte připravit na jeden kousek a co všechno můžete na Burger Street Festivalu v Ostravě ochutnat? Deník pro vás otestoval letošní nabídku tradičního festivalu před Novou Karolinou. Vaše peněženka tady zažije pořádný průvan, protože jeden burger vám pravděpodobně svou velikostí stačit nebude a ceny se nedají s fast foodovými výrobky srovnat. Projděte si naše video a fotky a udělejte si o cenách, nabídce a atmosféře obrázek sami

Burger Street Festival Ostrava 2024 | Video: Kaňoková Michaela

Cena okolo dvou stovek

Za domácí a kvalitní suroviny si zkrátka logicky připlatíte. V průměru vás jeden burger vyjde okolo 200 Kč. Nepředstavujte si ale obří burger, po jehož spořádání budete půl dne sytí. Princip street festivalu je o ochutnání co možná nejrozmanitějších burgerů. Tak abyste mohli jednotlivé výrobce porovnat a uspokojit všechny chuťové pohárky.

A vybírat je letos opravdu z čeho. Na své si přijdou milovníci klasiky v podobě hovězích burgerů v různých variací, příznivci vepřového masa, kachního, telecího, ryb a všech dalších myslitelných druhů masa. O své nepřijdou ani vegetariáni. Bezmasé burgery už jsou běžnou součástí nabídky. Stejně jako bezlepkové varianty.

Hmyzí burger

Kdo se nebojí trochu experimentovat, neměl by si nechat jít letošní novinku festivalu, kterou je hmyzí burger. Ten začala firma Grig vyrábět teprve před pár měsíci a Ostrava je druhým festivalem, kde rodinný podnik první burger složený z červů nabízí. „Není v něm žádné maso, jen různý hmyz, obloha a bulka,“ prozrazuje kuchař ze stánku Grig. A jak jsou lidé odvážní ve zkoušení pochoutek s cvrčky? „Určitě je tady míra těch, kteří se bojí a do pusy by to nedali. Ale když jednou prolomí strach, tak pak si chodí i pro další kousky. Celkově máme skvělou odezvu,“ odpovídá kuchař.

Zatřese hokej s chutí?

Pořádat festival jídla během probíhajícího mistrovství v hokeji, může být buď velkou pomocí v podobě příchozích zahraničních turistů nebo naopak může přinést úbytek zákazníků, kteří běžně tvoří cílovku prodejců, ale aktuálně budou spíše sledovat zápasy.

Sami prodejci neví, co přesně od této situace očekávat. Někteří vyjádřili optimismus, že by mohli na nádvoří před Novou Karolinou přijít vyhladovělí fanoušci přímo z Ostrava arény. Jiní jsou naopak skeptičtí formě pojmutí festivalu během šampionátu, kdy chybí propojení obou velkých akcí, které se nabízí v podobě promítacího plátna. „Škoda, že tady není plazma. To by si lidé k pivku a hokeji dali dobrý burger a bylo by to ideální,“ komentuje obsluha z Choosy burger bistra. V pátek okolo poledne na festivalu zatím nával lidí nebyl a prodejci tak doufají, že sobota zájem zákazníků dožene.

„Pátky jsou vždycky slabší. V sobotu se pak většinou celý den naopak nezastavíme,“ potvrzuje prodávající z westernově vypadajícího stánku. V Burger saloonu i jejich burgery jmény připomínají divoký západ. „Nejvíce si lidi objednávají šerifa,“ ukazuje na černou bulku obsluhující. V tomto stánku, kde obsluhovaly jen samé ženy ani o právě probíhajícím mistrovství světa, dámy nevěděly a tak obavy počtech zákazníku na rozdíl od jiných stánkařů nesdílely.

Krom burgerů festival nabídne i různé stánky s pitím, ale i sladkostmi jako jsou makronky. Vstup na Burger Street Festival je zdarma.