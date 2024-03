Za posledních dvacet let, přesněji od vydání Harryho Pottera, knihkupci nic podobného nepamatují. Na český trh míří knižní fantasy hit Čtvrté křídlo, které má zbořit žebříčky prodeje. O čem kniha je a proč se na ni v pondělí v podvečer v Ostravě stála fronta jako dříve na banány?

Knižní mánie v Ostravě. Na předprodej nového hitu se stála dlouhá fronta | Video: Deník/Petr Jiříček

Do českých knihkupectví míří žhavá novinka Čtvrté křídlo. Exkluzivně v pondělí si ji mohli zakoupit lidé v prodejně Knihy Dobrovský v rezidenci Nová Karolina v Ostravě, jako na jednom z pouhých šesti míst v celé republice. Přestože hned od úterý je kniha volně v prodeji, stála se na ni v Ostravě dlouhá řada.

„Tato romantická fantasy je v zahraničí obrovský hit, velikostí a nadšením fanoušků srovnatelný například s Hunger Games. V Americe se kolem titulu strhlo šílenství. Během měsíce kniha doslova zahltila sociální sítě. Lidé se natáčeli, jak jedou spoustu hodin a kilometrů, aby sehnali výtisk prvního vydání. Poslední takový večerní předprodej v Česku pamatujeme akorát u Harryho Pottera. Titulu věří jak nakladatel, tak knihkupci. Nepochybně to bude hit i u nás,“ popsala šílenství kolem Čtvrtého křídla Kateřina Vojtová, marketingová specialistka Knihy Dobrovský.

Česká televize dnes vybírá ředitele pro ostravské studio. Z kolika uchazečů?

Mezi prvními v celé České republice si líbivou zlatou knihu s reliéfními deskami a černou ořízkou koupila Bára Julinová z Ostravy. „Je to jedna z nejočekávanějších knih tohoto roku, už jsem knihu četla v angličtině, první i druhý díl. Nejvíce mě láká ořízka, také český překlad a moc se těším, až si ji přečtu v češtině. Je opravdu krásná,“ řekla Deníku čtenářka.

Knihou obdaruje vnučku, sám si ji přečte

Nadšení byli i další kupující. „Věděla jsem už nějakou dobu, že Čtvrté křídlo ode dneška bude v prodeji, čekala jsem už celkem dlouho a nemůžu se dočkat, až knihu přečtu,“ svěřila se Nikol Pišťková z Havířova, která dala na recenze, doporučení z TikToku i své kamarádky. „Nemohla jsem se předprodeje dočkat, asi knihu začnu číst už dnes. Velká nedočkavost,“ povídala natěšeně.

Liberty Ostrava si stěžuje na drahé energie, s podnikateli v areálu jedná stejně

Skvělé recenze do ostravského knihkupectví přivedly i Hanu Brťkovou z Havířova. „Všichni tu knihu chválí. Je na to spousta cosplayů (vydávání se za určitou postavu v jejím kostýmu, pozn. red.), spousta dračích videí. Předprodej je skvělá věc, je to něco exkluzivního, člověk si knihu může přečíst dříve,“ vysvětlila čtenářka, proč dorazila o den dříve, než začal oficiální prodej.

Pro knihu nechodili jen ti, kdo si ji chtějí přečíst. Senior Rudolf Gesierich s ní chce obdarovat svou vnučku. „Doufám, že to bude mít úspěch s ohledem na to, že mezi mnou a všemi těmi kupujícími tady je dost podstatný věkový rozdíl,“ řekl Deníku Gesierich. „Určitě si ale knihu také rád přečtu, na tom se nic nemění. Všiml jsem si předprodeje na facebooku, to mě dost zaujalo, protože tato prodejna Dobrovského se mi velice líbí, proto jsem se rozhodl, že knihu přijdu koupit,“ řekl. Pro knihu během prvních hodin do Ostravy dorazili čtenáři z řady míst regionu.

V prvním týdnu prý půjdou prodeje do tisíců

Knihkupci v Ostravě po pondělním předprodeji nepochybují, že půjde o nový hit. „Až bude prodej oficiálně spuštěn ve všech prodejnách v republice, tipuju, že během prvního týdne půjde prodejnost do tisíců,“ řekla Deníku Simona Vybíhalová, vedoucí ostravské prodejny Knihy Dobrovský v rezidenci Nová Karolina. S ohledem na to, že za posledních dvacet let se u nás podobný předprodej neuskutečnil, nevěděli knihkupci, co od akce mají očekávat. „Ale myslím, že má úspěch. Nejprve dorazili zarytí fanoušci fantasy, byla to dlouho očekávaná novinka, která má ve světě velký ohlas,“ komentovala předprodej Simona Vybíhalová.

VIDEO: Baník Ostrava je fenomén! Někdo si z lásky k němu potetuje i celé tělo

A o čem že nový knižní hit je? „Čtvrté křídlo je fantasy z žánru young adult, i když spíše už new adult, protože se tam odehrává velké sexuální třaskavé napětí. Je tam milostný trojúhelník, jsou tam draci. Přirovnala bych to ke stylu Eragona, ale pro starší čtenáře,“ přiblížila Denisa Krakovská, knihkupec Knih Dobrovský, která po pondělním předprodeji o úspěchu nepochybuje. V zákulisí už se mezi knihkupci a čtenáři ujalo i nadnesené označení „dračí porno“. Knihu Rebeccy Yarros v českém překladu Pavly Kubešové vydalo nakladatelství Fragment.