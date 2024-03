Městská hromadná doprava v Ostravě letos oslaví 130 let. DPO si připravil řadu akcí, které toto významné jubileum připomenou. Vše vyvrcholí na podzim, kdy do ulic města vyjede konvoj zhruba dvaceti historických vozů všech trakcí. Ulice města letos bude brázdit také speciální tramvaj s „časosběrným“ polepem.

Dopravní podnik Ostrava, historické vozy, DPO, 130 let MHD v Ostravě, Ostrava-Martinov, 15. 3. 2024 | Foto: Deník/Petr Jiříček

V srpnu 1894 byl v Ostravě, jako na třetím místě v zemi, zahájen provoz na první tramvajové dráze. Trasa párou poháněných tramvají vedla z Přívozu přes Moravskou Ostravu do Vítkovic. V těchto kulisách se začala psát historie ostravské MHD, která se během 130letého vývoje stala nejmodernější v zemi.

„Mít kvalitní a moderní MHD je budoucnost města, ale musíme si připomínat, jaká cesta k současnosti vedla a co všechno museli naši předchůdci zvládnout. Technika je samozřejmě důležitá, především to je ale o lidech,“ zdůraznil ředitel Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys.

Od trestanců po moderní organizaci. Technické služby v Ostravě hledají ředitele

Významné jubileum chce DPO připomenout řadou vzpomínkových akcí – v plánu je tematická výstava City Gallery, vydání památeční publikace i krátkého filmového dokumentu a celá řada exkurzí na vybraných provozovnách, stejně jako komentované vycházky po zrušených tramvajových tratích.

Přizpůsobili podvozky, konvoj retro vozů vyrazí do ulic

Program vyvrcholí v sobotu 7. září prezentací vozidel a ulicemi Ostravy projede konvoj zhruba dvaceti historických vozů – tramvají, trolejbusů i autobusů. „Město letos přispělo na renovaci a provoz historických vozidel rekordní částkou, proto jsme mohli upravit podvozky historickým vozům na stávající tratě a konvoj tak bude moci projet skutečně celou Ostravou,“ těší Daniela Moryse.

Víkendové tipy: v Ostravě na výstavu Včela!!!, Africké trhy nebo rockovou operu

O týden později, 14. září, se uskuteční tradiční Den ostravských dopraváků v Martinově, pomyslný den otevřených dveří však má být letos ještě pestřejší. Během obou prvních zářijových víkendů uvidí zájemci v akci řadu historických skvostů.

„Například vůz Komárek, který je z roku 1949 a letos má 75 let. Vyrobily ho Vítkovické železárny pro provoz na svých dvou tramvajových tratích – do Hrabové a pískových dolů, protože až do roku 1953 provozovaly svou vlastní tramvajovou dopravu. V provozu byl Komárek do roku 1975,“ říká spoluzakladatel Kroužku přátel MHD Jiří Boháček s tím, že těchto motorových vozů bylo vyrobeno 16 kusů – a dalších 16 vlečných.

Lupič z Ostravy si namaskoval pivní břicho. Zkušené kriminalisty neobelstil

K vidění bude i tradiční Barborka, která je pro Ostravany symbolem staré dřevěné tramvaje. Vyrobili ji před 102 lety. A chybět v ulicích nebude ani vůz číslo 25, 105letý krasavec opravený do podoby z 30. let minulého století, který je vůbec nejstarším ostravských vozem, byť vyrobeným v Kopřivnici.

Časosběrná tramvaj v ulicích Ostravy

„Vůz 25 je zároveň prvním vozem naší historické sbírky, která čítá na padesát kusů tramvají, trolejbusů, autobusů i technologických vozidel,“ řekl opatrovník historického depozitáře Jiří Boháček ke sbírce, která je zapsaná v registru ministerstva kultury a co do historie dopravních podniků je u nás druhá největší - po Pražském dopravním podniku. Do provozuschopného stavu je nyní opravena asi polovina, ta druhá čeká na finance, čas i potřebné zázemí, které by do budoucna mělo poskytnout plánované muzeum dopravy.

Ostravská univerzita digitalizuje přijímání přihlášek na všechny své fakulty

Než se tak stane, mohou si je zájemci prohlédnout alespoň v Martinově, případně si zbarvení z let minulých mohou připomenout prostřednictvím celovozového polepu na nejnovější tramvaji Škoda 39T, která brzy bude po zbytek roku jezdit v ulicích Ostravy. „Bude připomínat hlavní dekády vývoje a barevný design ostravských vozů – na jedné tramvaji tak bude zachycen přerod od zelené přes černou, červenou a tmavě modrou až po nedávno modro-žlutou kombinaci a dnešní tyrkysovou barvu,“ nalákal na unikátní tramvaj šéf DPO Morys. Přehled všech akcí zájemci naleznou na speciálním webu dpo.cz/130letMHD.