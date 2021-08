Voda se opět valila ulicemi a zaplavila i místní fotbalové hřiště. V obci se mají vybudovat čtyři poldry. Jenže na jejich realizaci se čeká už roky, jeden vlastník se totiž nechce svého pozemku vzdát. Jednání jsou proto značně vleklá a situace obyvatel zoufalá.

To Deníku potvrzuje i starostka Vřesiny Bohuslava Krupová. „Momentálně čekáme na dokončení komplexních pozemkových úprav, v rámci nich se pozemky směňují. Bohužel tam ale máme nevřesinského občana, který nám to zatím drží a nechce nás pustit dál. Takže ta jednání jsou opravdu zdlouhavá a vše se táhne už skoro pět let. Teď se to snažíme řešit i jinak. Uvažujeme o valu, řešíme projektanta. Uvidíme, co nám řekne, jak to půjde nebo nepůjde zrealizovat,“ přibližuje Bohuslava Krupová. Jak již bylo zmíněno, v obci jsou navrženy stavby celkem čtyř poldrů.

„A to v lokalitách, kde máme největší problém. Pak by nám zůstalo jedno jediné místo a tam s nájemci řešíme, že by už příští rok nedošlo k setí, ale že by se určitá část zatravnila. V šíři přibližně nějakých pětatřiceti, čtyřiceti metrů, ono to zase zadrží mnohem více než půda, která je obdělávaná,“ upřesňuje.

Právě nevhodný způsob hospodaření na polích ze stran zemědělců bývá v souvislosti s bleskovými povodněmi skloňován nejčastěji. Upozorňovali už na něj letos v květnu například i obyvatelé Šilheřovic, kde povodně udeřily mocnou silou.

Také Bohuslava Krupová připouští, že zemědělská činnost je jedním z důvodů, proč to v obci po průtržích vypadá tak, jak to vypadá.

„Oni vůbec neořou, ta orba tomu chybí. Dotalířovávají až k silnici, nenechává se žádná travnatá plocha, která by zadržela něco navíc. Určitě je to i tím způsobem hospodaření. Z osobní zkušenosti mohu říci, že máme pána, který vyoral čtyřiceticentimetrovou díru a díky tomu tam ta voda opravdu není. Ano, něco steče. Ale není to takové množství, které se z polí valí teď,“ konstatuje starostka s tím, že na zemědělce samozřejmě obec apeluje. „Ale víte, jak to je,“ dodává s povzdechem.

Včerejší bleskové povodně ve Vřesině navíc proběhly v době, kdy byla již část sklizně vymlácena. Kanály tak zaplavila ještě i podrcená sláma, která zůstává na poli.