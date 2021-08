V prvním případě se jednalo o záchranu života 65letého muže, který se zřejmě z důvodu zdravotního selhání málem utopil v přehradě Olešná. K události došlo v sobotu 24. července odpoledne.

"Policisté z obvodního oddělení Frýdku-Místku se po přijatém oznámení vydali na loděnici v Zelinkovicích u přehrady Olešná, kde se měl topit muž. Už při příjezdu hlídka viděla skupinu osob u břehu, která prováděla první pomoc muži, který byl bezvládný a nejevil známky života. Policisté okamžitě reagovali," popsala v úvodu zprávy Eva Michalíková.

"Při marné snaze nahmatat pulz se rozhodli muže vytáhnout na pevný břeh, kde okamžitě započali resuscitaci. Do několika minut přijela rychlá záchranná služba a muže si převzala již s obnovenými životními funkcemi. Poté byl letecky transportován do nemocnice v Ostravě," dodala policejní mluvčí s tím, že v současné době by měl být mimo ohrožení života.

O několik dní později chtěl tentokrát dobrovolně ukončit život 36letý muž z Ostravy.

"Sedl si na balkon vyššího patra panelového domu v Ostravě-Výškovicích a svým skokem chtěl ukončit život. Tomu však pohotoví policisté zabránili a do několika minut muže doslova ze zábradlí strhli na bezpečné místo a následně předali do rukou zdravotníků," popsala další událost policejní mluvčí Michalíková.

Oznámení o možném pokusu sebevraždy přijal operační důstojník na tísňovou linku ve středu 28. července po 10 hodině.

"Na místo byli vysláni jak policisté, hasiči, zdravotníci, ale také zásahová jednotka s policejním vyjednavačem. Po příjezdu na místo hlídka OHS začala zjišťovat situaci. Přes vedlejší byt jeden z policistů navázal komunikaci s mužem, který seděl na zábradlí balkonu. Po několikaminutové konverzaci další policisté, kteří už se nacházeli v bytě muže, využili nestřeženého okamžiku a při podávání vody jej přímo strhli a tím zabránili lidskému neštěstí. Po celou dobu hasiči měli připravenou nafukovací záchrannou podušku pro případ, že by se muž rozhodl skočit. I přesto, že muž byl v bezpečí, tak policisti s ním nadále komunikovali a snažili se ho uklidnit, až do doby předání zdravotníkům," uvedla k zákroku Eva Michalíková.

Počínání policistů můžete vidět také na přiloženém videu výše.