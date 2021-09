"Pro dosažení účelu trestního řízení policisté v souvislosti s prověřováním tohoto trestného činu žádají veřejnost o pomoc a spolupráci při ustanovení totožnosti muže či případných svědků. Jakákoliv informace by tak pomohla přispět k objasnění uvedeného skutku," uvedla dále policejní mluvčí.

Podle popisu se jedná se o muže zdánlivého věku 30 až 40 let, vyšší postavy, který má hnědé krátké vlasy a na tváři plnovous. Oblečen byl v době spáchání skutku do modrého polo trika s límečkem, černých kalhot a na nohou měl pantofle, tzv. žabky.

Jen těžko uvěřitelný kousek provedl muž zhruba ve věku třicet až čtyřicet let, který z dosud neznámých důvodů skočil nečekaně na kapotu kolem projíždějícího auta. Policisté po něm pátrají.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.