"Sedm profesionálních hasičů se čtyřmi vozidly, a hlavně s velkoobjemovým čerpadlem Somati, dorazilo ve středu ráno do Hřenska, aby se mohli zapojit do pomoci při rozsáhlém požáru v národním parku České Švýcarsko. Dovezli sem tři kilometry hadic, které společně s čerpadlem umožní snazší dálkovou dopravu vody do odlehlejších částí ohněm zasaženého parku," uvedl ve středu dopoledne mluvčí hasičů Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.