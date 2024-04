VIDEO: Na ústech roušku, na rukou krev. Soud v Ostravě potrestal vražedný pokus

S rouškou na ústech jako za doby covidu vešel do jednací síně Krajského soudu v Ostravě Vladimír P. (22 let) z Bohumína. Před trestním senátem se zodpovídal z pokusu o vraždu. Hrozilo mu dvanáct až dvacet let vězení. Z čeho byl obviněn?

Muž se u soudu k pokusu o vraždu přiznal. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch