/VIDEO, FOTO/ Trojí i čtvero zahoukání za sebou, a to navíc při zhuštěném provozu vlaků kvůli nedávnému neštěstí v Dolní Lutyni, musejí v těchto týdnech snášet lidé v Šenově. Ve dne i v noci.

Houkání vlaků ve dne v noci na přejezdech v Šenově štve lidi ze tří obcí. | Video: Deník/Petr Jiříček

Kvůli modernizaci trati mezi Havířovem a Ostravou-Bartovicemi je signalizační zařízení na dvou sousedních přejezdech v Datyňské a Václavovické ulici v Šenově nefunkční a vlaky musejí troubit. Lidé z přilehlých domů a ubytovny už toho mají dost, v noci se nevyspí, ve dne zuří. Hluk jde slyšet i do sousedních obcí Horní Datyně a Václavovice.

„Hodně to vnímáme, živě o tom lidé diskutují i na sociálních sítích. Sám bydlím daleko, za kopcem na Lapačce, přesto houkání slyším. Bydlet blízko přejezdu, asi se zblázním,“ řekl Deníku starosta Šenova Tomáš Holuša. „Je to už dlouho nefunkční, je to zvláštní. Táhne se to,“ podotkl.

Zabezpečovací zřízení na obou přejezdech je mimo provoz zhruba třetím týdnem, jeho oprava je součástí projektu optimalizace traťového úseku Havířov – zastávka Havířov střed. Kdy bude oprava hotová, není známo. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na dotaz Deníku během pondělí nezaragovala a na interaktivní mapě na webu SŽDC stále svítí termín dokončení 1. února v 16 hodin. Nevyšel však ani aktualizovaný termín zprovoznění 2. února v 16 hodin, se kterým obyvatele seznámilo město Šenov na sociálních sítích. Vlaky stále troubí.

„A troubí poctivě! Speciálně po té nedávné tragédii,“ připomněl starosta Šenova nedávné neštěstí v Dolní Lutyni, při kterém uvízl kamion na přejezdu a strojvedoucí vlaku přišel při srážce o život. „Už to trvá dlouho, je to neudržitelné, pro lidi je to obtíž. Se správou železnic komunikujeme, ale moc nám to není platné, mají to naplánováno v rámci opravy celé trati,“ vysvětlil starosta. „Vím, že i lidé jim volají, jsou nešťastní.“

Navíc kvůli zmíněné tragédii v Dolní Lutyni a uzavření tamní trati byla veškerá železniční doprava odkloněna přes Havířov, takže lidé dostávali zejména v nedávných dnech skutečně poctivou dávku troubení. „Bože, kdy už to skončí, někteří se v troubení teda vyžívají – a hlavně v noci,“ posteskla si Veronika Salajková. „Kdy to teda skončí? Sobota 3. 2. a troubení pokračuje, signalizace nefunguje…“ tázal se už o víkendu Martin Kotas.

Houkání rezonující nočním tichem však neštve jen obyvatele přilehlých domů a dalších koutů Šenova, ale i okolních obcí Horní Datyně a Václavovice. „Vzdušnou čarou to máme k přejezdu tři kilometry, přesto houkání poměrně hlasitě slyšíme. Blíž to musí být nesnesitelné,“ chápe nevoli Šenovanů paní Jana z Václavovic.

Některým tak nezbývá, než si z nepříjemné situace dělat legraci. „To by jeden nevěřil, jak mají jednotlivé mašiny rozdílné troubení!“ bere situaci s nadhledem Jiří Matušek. „Skutečně, každý troubí jinak,“ vypozoroval i starosta Šenova Tomáš Holuša. Všichni by ale byli nejraději, kdyby už troubení ustalo.