Před dvěma lety představili zástupci města a architekti, ale i další odborníci, smělý plán v podobě propojení centra Ostravy s Dolními Vítkovicemi zcela novou obří čtvrtí, která by vznikla v „zemi nikoho“. Ambiciózní plán se dává do pohybu a za tři roky by chtěl investor začít stavět.

V Ostravě vznikne nová městská čtvrť Pod Žofinkou | Video: Deník/Petr Jiříček

Kdysi v těch místech byla strusková halda Žofinské huti, dnes zůstalo pár starých hal a zarostlé, neprostupné území. Na konci tohoto desetiletí by už ale mělo Pod Žofinkou stát zhruba 60 tisíc metrů čtverečních zástavby a do budoucna celá nová čtvrť, která po kompletním dokončení počítá s dvanácti tisíci rezidenty a pracujícími.

„Je to šance na obrovský rozvoj. Máme spoustu proluk, jsme schopni stavět město i dovnitř, v jiných větších městech mohou stavět velké projekty jen málokdy uprostřed, rozšiřují se za okraj města. A díky tomuto brownfieldu máme obrovský potenciál a možnost udělat něco unikátního, co ve střední Evropě nemá obdoby. Máme několikahektarové území uprostřed města, kde může vyrůst další ‚město‘,“ těší se na proměnu primátor Jan Dohnal.

Mílová silnice, tramvajová trať, velký park

O podobě nové čtvrti rozhodne urbanisticko-architektonická soutěž, kterou připravují investoři ze společnosti Pod Žofinkou Holding ve spolupráci s městem Ostravou. Ta si hodlá pohlídat, že se nebude opakovat proměna Nové Karoliny, která dopadla jinak, než měla. „Revitalizace tohoto brownfieldu je jedním ze strategických cílů města,“ uvedla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj Hana Tichánková s tím, že soutěž se týká nejen samotné čtvrti, tedy zástavby, ale i infrastruktury v podobě 1. míle.

V tomto případě se jedná o již dříve oznámené stěžejní tepně čtvrti v délce 1,6 kilometru, nové tramvajové trati, která územím povede, a veškerého veřejného prostoru. Podle dřívějších informací má být součástí čtvrti i nový velký městský park. „Těším se, až to jednou bude. Doufám, že to uvidím ještě za svého života,“ dodala úsměvně politička v reakci na to, že má jít o projekt na několik desetiletí a vysoké miliardy korun.

Bydlení pro 12 tisíc lidí, škola i školky

Soutěž na podobu území by měla být vyhlášena na konci června a výsledky mají být na jaře příštího roku. „Tato rozvojová plocha má 20 hektarů. Naším záměrem je dostat se na 515 tisíc metrů čtverečních podlahové plochy, z toho 65 procent by měly tvořit byty s nadpoloviční převahou nájemního bydlení nad vlastním,“ popsal vizi předseda správní rady společnosti Pod Žofinkou Holding Libor Adámek. V praxi to má znamenat asi pět až šest tisíc bytů. „Umožní nám to ubytovat asi 12 tisíc obyvatel, je to projekt na dvě dekády. Zahájení stavby projektu, které je jen formalita, protože už jsme pokročili daleko, předpokládáme v roce 2027,“ dodal Adámek s tím, že podíl administrativních ploch by měl být asi 15 procent.

Investoři začnou celý projekt realizovat z vlastních zdrojů, postupně ale budou využívat především bankovních úvěrů v závislosti na pohybu trhu a úrokových sazeb. Další spoluinvestory nehledají. „Plánuje se zde škola pro 500 dětí a minimálně dvě školky pro obsloužení rezidentů, abychom nezatěžovali stávající infrastrukturu města,“ doplnil člen správní rady společnosti Pod Žofinkou Holding Tomáš Laštovka s tím, že v první etapě, která by mohla být dokončená do roku 2030, má vzniknout asi 60 tisíc metrů čtverečních podlažní plochy. Tato etapa má vyjít na 3,6 až 4 miliardy korun.

Zapojení Ostravanů už tento týden

Do podoby území budou moci promluvit i sami Ostravané. Jednak prostřednictvím online dotazníku, kde se vyjádří, nakolik využívají nábřeží Ostravice, co jim tam chybí nebo jaké jsou výhody území. I s jejich odpověďmi budou následně architekti v soutěži pracovat. Už v úterý 4. června (od 17.30 hodin) a ve čtvrtek 6. června (od 16 hodin) si navíc budou lidé moci území projít s historikem Národního památkového ústavu (sraz bude u Fora Nová Karolina, rezervace na www.zofinka.cz). Ve čtvrtek od 18 hodin se také uskuteční přednáška zástupců města a investora, kde se detailně rozebere, co revitalizace Žofinky přinese.

Zmíněná soutěž bude kromě města a investorů také pod dohledem nezávislých odborníků z Česka, Německa a Slovenska. „Soutěž bude dvoukolová, odborná porota nejprve vybere z přihlášek šest až sedm účastníků, ve druhém kole pak bude návrhy konzultovat i s veřejností,“ přislíbil Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan.