Přímo na kruhovém objezdu i v jeho okolí probíhají dokončovací práce. „Jsem rád, že už je to téměř hotové a dá se tudy jezdit. Ta uzavírka byla hodně nepříjemná,“ uvedl jeden z motoristů, který vyjížděl z nedalekého venkovního parkoviště u nákupního centra. Podle harmonogramu by vše mělo být hotovo do 9. září.