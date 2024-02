/FOTOGALERIE/ Začátkem února v Ostravě otevřel největší motýlí dům v Česku. Trvalá expozice v Dlouhé ulici vedle Masarykova náměstí v centru města nabízí prohlídku tropického pralesa skoro jako v Amazonii. Během prvních dvou týdnů od otevření Papilonie zde uměle vytvořený tropický prales přilákal tisíce návštěvníků.

Nově otevřený motýlí dům Papilonia v centru Ostravy, 17. února 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Zájem o Papilonii je doslova enormní. Jsme moc šťastní, ale upřímně i trošku smutní. Návštěvníci musí často čekat na vstup, jelikož se snažíme udržet komfort prohlídky tak, aby nebyla uvnitř hlava na hlavě,“ uvedl provozovatel Radek Volf. Cílem projektu Papilonia bylo vytvořit místo určené pro relaxaci a odpočinek za zvuků motýlích křídel, čehož se podle jednatele zatím nedaří kvůli velkému zájmu dosáhnout, a proto žádá návštěvníky o shovívavost.

Exotické rostliny a 700 motýlů

Papilonia v Ostravě je druhým motýlím domem v Česku. Na rozloze 200 metrů čtverečních se skrývá mezi tropickými rostlinami okolo 700 exotických motýlů, které mohou návštěvníci vidět na vlastní oči ze vzdálenosti několika centimetrů. „V současné době se v Papilonii nachází asi sedm set motýlů. Až se vše ustálí, bude to kolem tisícovky,“ doplnil Volf.

Každý den se v líhni, kterou návštěvníci vidí zblízka za sklem, líhne 50 až 60 motýlů. Jsou dováženi z tropických pralesů v Amazonii, Thajsku nebo v Asii. „Ve středoevropských podmínkách je ekonomicky naprosto nemožné chovat motýly v takovém množství, v jakém je v Papilonii potřebujeme, což je u nás kolem 300 až 450 doplněných kusů týdně. Proto různě po světě fungují motýlí farmy, se kterými spolupracujeme,“ vysvětlil jednatel Papilonie.

V motýlích farmách probíhá sběr kukel, které se následně odesílají do Evropy, a dodavatel je poté distribuuje do všech motýlích domů. „Všichni motýlci, které v Papilonii potkáte, jsou naprosto běžnými druhy v dané oblasti. Pro nás jsou velmi zajímaví, ale pro danou oblast může jít často i o škůdce. Pralesy, odkud motýli pochází, se striktně chrání, a proto z každé vstupenky věnujeme i část na obnovu pralesů,“ dodává Volf. Kukly se v Papilonii umístí do líhně, ze které se následně dostávají do prostoru mezi návštěvníky. Je zde proto běžné vidět krmící se motýlky na nakrájeném ovoci nebo jak poletují v těsné blízkosti lidí.

„Jsem nadšená, je to tady paráda. Papilonii mi doporučil synovec a opravdu se nám tady s rodinou moc líbí,“ pochvalovala si Gabriela Tamme. Vjemy a zážitky v motýlím domě si užívají malí i velcí. „Je to tady super. Nejvíce se mi líbí ten velký modrý motýl,“ ukazoval jeden z nejmenších návštěvníků.

Papilonia má i svou stinnou stránku, tu se ale majitelé snaží řešit šetrně. Každý den zde uhyne kolem padesáti motýlů. „Uhynulé motýly darujeme šperkařkám v Praze, které z nich vytváří originální šperky. Některé také věnujeme školám na hodiny biologie nebo řemeslníkům, kteří svými výrobky zachovávají motýlí krásu,“ dodal Volf.