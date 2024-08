/FOTOGALERIE/ První srpnovou sobotu to v Dolních Vítkovicích pořádně rozpálili metaloví fanoušci. Jubilejní desátý ročník festivalu Ostrava v plamenech se musel na poslední chvíli vyrovnat s nečekaným výpadkem hlavní hvězdy programu - kapely U.D.O. z Německa. Návštěvníci náhradníky v podobě finské skupiny Stratovarius přijali vesměs bez výhrad.

V areálu to i přes zrušený koncert headlinerů U.D.O. nebylo na náladě znát a fanoušci podporovali umělce z plných plic přesně ve stylu metalového festivalu. Lidé se sice dvaasedmdesátiletého Uda Dirkschneidera, který je považován za ikonu světového heavy metalu, těšili, ale zdravotní indispozici pochopili a při rozhovorech s Deníkem přáli zpěvákovi, který v pátek zkolaboval a je v nemocnici, hlavně brzké uzdravení.

„Tak v tomhle věku už se s tím musí počítat, s tím se nedá nic dělat,“ řekl jeden z návštěvníků k Udově indispozici a dodal, že narychlo sehnaná náhrada v podobě Stratovarius mu přijde v pohodě.

Pořadatelé měli v pátek velké štěstí, že se jim během pár hodin podařilo sehnat adekvátní zástup za U.D.O. „Samozřejmě, Udo je nenahraditelný, nicméně uvidíme jinou super kapelu, a to finské Stratovarius, kteří se k nám vrátí po devíti letech,“ vysvětlil hlavní pořadatel Ostravy v plamenech Patrik Kohut.

„Byl jsem na nich před devíti lety a byli skvělí, takže já jsem s výběrem nového headlinera spokojen,“ přikyvoval hlavou další fanoušek, který přijel na festival ze Zlína už potřetí.

Kromě Stratovarius vystoupili i finští Beast In Black, velšská formace Phil Campbell and the Bastard Sons nebo exotická kapela z Iráku Dark Phantom či nizozemští Blackbriar.

Jméno Phila Campbella, někdejšího kytaristy kultovních Motörhead, zaznívalo z řad návštěvníků při dotazu Deníku, na koho se nejvíce těší, zřejmě nejčastěji. Mnozí z nich dokonce hovořili o této formaci jako o hlavním lákadle festivalu.

Stejně jako všechny velké festivaly i Ostrava v plamenech se připojila k bezhotovostním platbám. Návštěvníci platili náramky vybavenými čipem.