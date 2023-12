/FOTOGALERIE/ Pojem absurdita dostává v současné ostravské situaci zcela nový význam. Poté, kdy se dostalo na povrch, že kriminálka vyšetřuje všemožným odpadem zavezenou jámu mezi prohořívající heřmanickou haldou a nedalekou skládkou hořlavých kalů, která měla původně tvořit bariéru, nikoli most, se v Ostravě nemluví o ničem jiném. Samozřejmě kromě úpadku huti Liberty.

Podle serveru Seznam Zprávy byl k prohořívající haldě hlušiny v Heřmanicích navezen nelegální odpad, 20. prosince 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Ještě tento týden před Vánoci budou mít zástupci municipalit schůzku s ředitelem Diama, státního podniku, který provádí sanaci heřmanické haldy a přinejmenším neuhlídal, co se děje v jejím úpatí. Po Novém roce se pak sejde větší pracovní skupina, která se bude paralelně s policejním vyšetřováním a zkoumáním České inspekce životního prostředí (ČIŽP) snažit porozumět tomu, co se nedaleko místní věznice dělo, dokud na to nepřišla kontrola z ministerstva.

Nejdříve to vezměme diplomaticky. „Existuje možnost, že bylo povoleno, aby se vzdušná jáma zaplnila inertním materiálem, každopádně pak by někdo zvolil špatný materiál a navezl tam něco, co tam nepatří,“ říká náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč k jedné z verzí, která kalkuluje s tím, že jáma měla být zavezena nehořlavým materiálem, aby se prohořívající halda bezpečně oddělila od nedaleké kalové skládky.

„Anebo je to celé nepovolená stavba a báňský úřad ji nikdy nepovolil. Pak by tam Diamo mělo nepovolenou stavbu zavezenou odpadem,“ konstatuje Aleš Boháč, který v posledních týdnech pročítá veškerou dokumentaci k problematice. Jisté je podle něj jedno – že situace vždy byla v rukou Diama a vše dozoroval báňský úřad. Ostatní je věc spekulací.

A teď to vezměme lidsky, aby lidé pochopili, o jaký průšvih se jedná. „Je mazec, že místo toho, aby se důlní dílo sanovalo a odváželo, se tam toho během činnosti Diama dvakrát více naveze, než odveze. Takto jsem si sanaci Diama nepřestavoval,“ kroutí hlavou starosta Radvanic a Bartovic, který má ve svém obvodu s ekologickými problémy bohaté zkušenosti, například se skládkou uhlí.

„Asi si toho, co se v Heřmanicích děje, mí předchůdci ve vedení města moc nevšímali (na mysli má patrně náměstkyni primátora pro životní prostředí Kateřinu Šebestovou, pozn. red.), přestože lidé v té lokalitě si celkem často stěžují na prašnost a každý metr se tam měl prozkoumat přinejmenším dvakrát. K zamyšlení je i to, že před lety někoho napadlo k prohořívající haldě zřídit skládku nebezpečného odpadu,“ zmiňuje další nonsens náměstek primátora, který do funkce nastoupil po převratu na radnici letos na jaře.

Obavy z dalších nálezů

Až po detailním zkoumání České inspekce životního prostředí se podle něj bude vědět, kdo obrovsky pochybil, či snad úmyslně porušil zákon. „ČIŽP nám dá zodpovědné osoby. Vznikla tady ekologická zátěž na už stávající ekologické zátěži. A udělala to státní firma, která to území měla sanovat. Ze všech analýz to tak nejenže vypadá, ale asi to tak opravdu i bude,“ je přesvědčen Aleš Boháč, který zastává teorii, že kdyby šlo o černou „stavbu“, to nejhorší by bylo zakopáno co nejníž a zavezeno vhodnějším materiálem.

„Pokud je to špatné už nahoře, bojím se, co bude dole, co najdeme, až se kopne 15 metrů hluboko,“ ptá se Boháč, podle něhož bude nejlepší, kdyby se nevhodný obsah několik set metrů dlouhé a desítky metrů široké jámy pouze odvezl a nevozilo se zpět už nic jiného. „Má to být vzdušná stěna. Když tedy bude prázdná a bude skutečně vzdušná, alespoň budeme vždy vědět, co se tam děje. Bude to tak nejbezpečnější,“ říká ke své preferované možnosti, ať v Heřmanicích zůstanou jen prázdné obří jámy.

Především ale zdůrazňuje, že kauza s jámou zavezenou dřevem, plasty, sutinami, látkami, zbytky kovů a dalších mnohdy hořlavých materiálů nesmí zastínit samotnou likvidaci heřmanické haldy, která je rovněž v mnoha ohledech pochybná. „Pak by jakákoli zasypaná jáma, když tam do budoucna halda nebude, byla zbytečná,“ dodává politik.

Z neoficiálních zdrojů ví o všem i slezskoostravský starosta Richard Vereš, přestože oficiálně mu nikdo na srozuměnou ještě nedal. „S ředitelem Diama se sejdu v řádu desítek hodin. V lednu pak napříč Ostravou svoláme velkou schůzi, abychom si řekli fakta a ověřili všechny informace. Mnoho let na heřmanickém odvalu běží různé spory a všelijaké informace. Nastal čas vše ukončit,“ vyhlásil Richard Vereš.

Lidé chtějí odpovědi

Zejména obyvatele v blízkém okolí však zajímá, jak se něco takového mohlo stát v době, kdy běžný člověk je díky digitální stopě pod permanentním dohledem, ale nedaleko centra Ostravy si tisíce tatrovek do vykopané díry vozí, co se jim zlíbí.

„Je věcí Diama, co dělá na tamním odvalu, my jsme mu do toho nikdy nezasahovali. Informovali nás o svých činnostech, o tomhle však ne,“ řekl slezskoostravský starosta Richard Vereš, čímž nepřímo nastínil, za kým jde podle jeho mínění vina. Přestože právě Diamo podalo trestní oznámení na neznámého pachatele – pod nímž se patrně objeví skupina Ridera Bohemia, jež pro Diamo jámu zavážela.

Pochybení Diama je podle Vereše zjevné. „Už deset let probíhá sanace odvalu. Deset let, během kterých se přitom vysanovala pouze malá část plochy. Stát na to dávno měl dát peníze. Místo toho tu teď máme ještě toto… Diamo mělo mít oplocený areál, hlídat ho, pak by vědělo, co se děje. K tomu nedocházelo. Ale jsem dalek hodnotit, zda šlo o organizovaný zločin,“ podotýká starosta.

Přiznává také, že řadu lidí v obvodu to znepokojuje, dostává zprávy a telefonáty, že lidem chybí informace, že neví, čemu mají věřit. „Musíme vše vyhodnotit a dát jasné informace,“ popsal jeden z klíčových úkolů pro začátek roku.