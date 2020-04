Ostravští kriminalisté z 1. oddělení obecné kriminality se obrací na veřejnost o pomoc při identifikaci muže na přiložených záběrech z kamery v souvislosti s šetřením vloupání do zahradnického centra na Černé louce v Ostravě. Z prodejny nic neukradl.

Neznámý muž | Video: Policie ČR

"Neznámý pachatel se v přesně nezjištěné době od 29. února 2020 do 1. března 2020 na ulici Černá louka v Moravské Ostravě vloupal do zahradnického centra. Do vnitřních prostor prodejny se mu podařilo dostat po překonání několika dveří, které poškodil, z prodejny však nic neodcizil," popsala mluvčí policie Eva Michalíková.