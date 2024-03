Pohotovost ostravského strážníka Petra Martuše ocenili představitelé Ostravy. Co přesně se stalo?

Ostravský strážník zachránil muže po dopravní nehodě | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Byl čtvrtek 4. ledna letošního roku, krátce po sedmé hodině ranní. Ostravský strážník Petr Martuš se zrovna vracel domů po noční směně. V autě se blížil ke křižovatce u Vodárny v Ostravě-Nové Vsi. V té chvíli došlo k vážné dopravní nehodě. Za křižovatkou narazila tramvaj do vozidla značky BMW, které se dostalo do kolejiště. Uvnitř auta seděli dva muži. Řidič zemřel. Spolujezdec přežil díky Petru Martušovi, který tento týden z rukou primátora Ostravy Jana Dohnala převzal stužku za záchranu života.

Opozice žádá hlavu hejtmana Krkošky. Jak na úplatkářskou kauzu reagují partneři

„Jel jsem po noční službě domů. Viděl jsem vozidlo v tramvaji. Odstavil jsem své auto a běžel na místo,“ řekl Deníku Petr Martuš, který si i přes nepřehlednou situaci zachoval chladnou hlavu. Nejprve se pustil do oživování řidiče, ke kterému se dostal přes místo spolujezdce „Během té resuscitace na mě volal pán stojící za svodidly, že je tam i další člověk,“ dodal Petr Martuš. V oživování řidiče ho vzápětí vystřídala přiběhnuvší žena, on začal pomáhat druhému muži. „Byl v bezvědomí, bezdeší, měl zakrvácená ústa. Byl ve stavu ohrožení života. Bezodkladně jsem započal resuscitaci, kterou jsem prováděl přibližně tři minuty do příjezdu záchranky,“ uvedl Petr Martuš. Na pokyn lékařky pokračoval v resuscitaci další dvě minuty. V závěru ho vystřídal jeden z hasičů. U zraněného muže se podařilo obnovit srdeční činnost.

Uznání a poděkování

„Zachovat si chladnou hlavu v kritické chvíli a umět poskytnout pomoc, která přispěje k záchraně lidského života, je obdivuhodná schopnost a zaslouží si poděkování i ocenění. Jsem velmi rád, že naše městská policie tyto profesionály má, vždyť od roku 2005 pomohli zachránit 29 lidských životů, včetně dvou dětí. Dnes oceněný strážník Petr Martuš přispěl k záchraně dalšího lidského života a jistě je vzorem i pro nové strážníky,“ uvedl Jan Dohnal, primátor města.

Čajovna u Sýkorova mostu v Ostravě končí. Knihovna využije její prostor jinak

Petru Martušovi poděkoval i ředitel městské policie Miroslav Plaček. „Záchrana lidského života je skvělým počinem a jednoznačně i naplněním poslání každého strážníka. Našemu kolegovi bych chtěl vyslovit obdiv, ale také poděkování, jelikož takovéto jednání jednoznačně dokazuje, že strážníci mají v ulicích města své místo,“ řekl Miroslav Plaček.